Clara Campagnola e Fabio Peronespolo/ Dopo il bacio, viaggio di nozze passionale? (Matrimonio a prima vista)

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2021, un vero e proprio esperimento d’amore al limite. Nel programma, infatti, sei single scelgono di sposarsi con sconosciuti … ma non è dato sapere se sarà per sempre oppure no. Tra questi ci sono anche Fabio Peronespolo e Clara Campagnola che sono stati selezionati nel programma dopo una lunghissima selezione di single e provino fino all’abbinamento finale che ha visto i due compatibile all’84% delle possibilità. Durante la prima puntata, infatti, dopo una serie di test Clara e Fabio hanno scoperto di essere compatibili e di doversi sposare dopo 15 giorni. I due hanno comunicato e condiviso questa notizia con tutti gli amici e i parenti e non sono mancate delle reazioni avverse da parte di qualche familiare stretto. Poi la scelta dell’abito, i regali e qualche momento che ha visto la coppia condividere i primi momenti insieme. La cerimonia nuziale è stata molto emozionante e sin dall’inizio Clara e Fabio si sono dimostrati sulla stessa lunghezza d’onda. Tanta complicità tra i due al punto che durante il ricevimento si sono scambiati un bacio davvero passionale. Cosa succederà durante il viaggio di nozze?

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo: chi sono i due di Matrimonio a prima vista 2021

Ma chi sono Clara Campagnola e Fabio Peronespolo di Matrimonio a Prima vista 2021? Soffermiamoci prima su Fabio: ha 32 anni e viene da Legnano e al momento non ha un lavoro. Fabio è un grandissimo appassionato di sport: dal beach volley alla bicicletta. Sulla possibilità di partecipare a Matrimonio a prima vista ha raccontato di non essere pronto a diventare marito, ma che se dovesse capitare chissà che non possa essere la volta buona. Caratterialmente è un ragazzo semplice, dotato di tanta gentilezza e un gran cuore. Passiamo a Clara: 28 anni e viene da Brescia dove vive con la famiglia a cui è legatissima. Una grande casa dove Clara vive con la sorella, mamma, papà e i suoi amatissimi nonni. Non solo, Clara ha una grandissima passione per gli animali: dai cani a gatti, ma anche cocorite. Caratterialmente è una persona solare e chiacchierona e non ama particolarmente lo sport. Ha deciso di partecipare all’esperimento sociale di Matrimonio a prima vista per trovare un uomo di cui innamorarsi. Chissà che Fabio non possa essere davvero l’uomo della sua vita.

