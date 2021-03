Clara Campagnola e Fabio Peronespolo/ Dopo il matrimonio prove di convivenza? (Matrimonio a Prima vista)

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a Prima vista 2021, l’esperimento sociale d’amore che vede alcuni single “accoppiati” secondo delle possibili compatibilità da un team di esperti. Tra questi i sono anche Clara e Fabio che con l’84% delle compatibilità hanno accettato di pronunciare il lieto “si” senza essersi mai incontrati prima. Dopo il matrimonio, la coppia ha dimostrato sin da subito una grandissima complicità ed intesa fisica anche se durante il viaggio di nozze sono nate le prime incomprensioni. La coppia lombarda, infatti, dopo l’iniziale imbarazzo durante il primo incontro hanno cominciato a conoscersi dimostrando davvero di avere una buona compatibilità. Dopo le nozze, infatti, sono partiti per il viaggio di nozze in Abruzzo e insieme hanno cominciato a fare progetti: dalla convivenza a casa di lui proposta da Clara pronta a trasferirsi con tanto di cane al seguito, anche se non tutto è andato liscio. Tra i due è scattato il primo litigio quando Fabio ha reso partecipe la compagna di una sua vacanza estiva in Spagna con i suoi migliori amici. Una notizia che ha sconvolto Clara che non ha reagito molto bene alla cosa.

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, piccola crisi a Matrimonio a Prima vista

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo a Matrimonio a Prima Vista 2021 hanno mostrato i primi segnali di cedimento e difficoltà. Dopo il matrimonio e il viaggio di nozze in Abruzzo, la coppia lombarda ha avuto una piccola discussione legata alla volontà di Fabio di partire questa estate per un viaggio in Spagna solo con gli amici. Clara non ha gradito particolarmente la cosa, ma i due si sono chiariti stando alle anticipazioni delle prossime puntate. Per Clara e Fabio, infatti, dovrebbe esserci un lieto fine durante il confronto finale con i giudici visto che il single si presenterà in lacrime dicendo: “mi sono emozionato tanto, lei è una persona che mi ha capito e poche mi capiscono”. La coppia, infatti, è pronta a continuare il loro matrimonio anche una volta usciti dal programma tv.

