Clara Campagnola e Fabio Peronespolo/ Lo sposo scappa a… (Matrimonio a prima vista)

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono una delle tre coppie protagoniste di “Matrimonio a prima vista”, in onda il mercoledì sera su Real Time. Clara, 29enne di Castrezzato, ha interrotto gli studi all’età di 17 anni per trasferirsi all’estero, dove ha lavorato come animatrice e receptionist. Oggi vive con i genitori, la sorella e i suoi cani a Brescia. In amore non è stata molto fortunata, cosa che la accomuna a Fabio. Il ragazzo, 33enne di San Vittore Olona, ha lavorato come operaio per 10 anni e ora ha deciso prendersi un periodo di pausa. Clara, capelli corti e sorriso timido, e Francesco, aspetto duro ma animo gentile, sulla carta hanno un’affinità dell’84%, che è stata confermata dalla sintonia mostrata nelle prime puntate. La coppia lombarda si è sposata in Franciacorta.

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie: viaggio di nozze per Clara e Fabio...

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo: crisi dopo la luna di miele?

Nel prossimo appuntamento di “Matrimonio a prima vista 2021”, in onda oggi 17 marzo su Real Time, seguiremo le tre coppie durante i rispettivi viaggi di nozze. Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, al momento la coppia più promettente, trascorreranno la luna di miele in Abruzzo. Le cose andrà per il meglio finché Fabio non svelerà alla moglie i suoi progetti per il futuro: il ragazzo è pronto a partire per Formentera assieme ad amici e amiche in una vacanza organizzata da tempo. La notizia non farà piacere a Clara, che mostrerà di essere molto gelosa. Inoltre, secondo alcuni spoiler, durante la vacanza “da single” Fabio perderà la fede nuziale. Clara e Fabio seguiranno le orme di Giorgio e Luca o quelle di Cecilia e Luca, coppie partite benissimo nelle precedenti edizioni di “Matrimonio a prima vista” e poi finite altrettanto male?

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ 1a puntata coppie: Francesco e Martina...

LEGGI ANCHE:

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio chi sono?/ Per niente scintilla e.. (Matrimonio a prima vista)

© RIPRODUZIONE RISERVATA