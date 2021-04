Clara Campagnola e Fabio Peronespolo/ Si lasceranno oppure no? (Matrimonio a prima vista)

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima vista 2021. Dopo il “si” al buio, la coppia ha dimostrato di avere davvero tante cose in comune confermando in un certo senso le previsioni di affinità di coppia del trio di esperti composto da: Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma. Per i tre esperti, infatti, Clara e Fabio sono compatibili all’84%. Un risultato altissimo che ha avuto prova anche durante la celebrazione del matrimonio a prima vista, ma anche del viaggio di nozze. La coppia, infatti, ha dimostrato una grandissima complicità durante il viaggio di nozze che hanno trascorso in Abruzzo.

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie: Salvatore e Santa è finita? Clara e Fabio e la gelosia..

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo insieme anche dopo Matrimonio a prima vista?

Curiosi e proiettati l’uno sull’altro, Clara Campagnola e Fabio Peronespolo hanno cominciato a fare anche i primi progetti di coppia: una convivenza a casa di lui. In realtà a proporlo è stata Clara prontissima a trasferirsi a casa del “marito” con il suo cane. Tra i due però qualcosa non è andato come previsto: durante il viaggio di nozze, infatti, Clara e Fabio hanno discusso per un viaggio estivo che lui ha prenotato tempo fa con gli amici. La notizia non è stata presa molto bene dalla “sposa”, ma alla fine i due sono riusciti a chiarirsi risolvendo anche questo piccolo problema. La conoscenza tra i due sta procedendo alla grande e per la coppia il lieto fine è davvero dietro l’angolo. Basti pensare che Fabio durante il confronto con i tre esperti del programma parlando di Clara ha detto: “mi sono emozionato tanto, lei è una persona che mi ha capito e poche mi capiscono”. Che dire se non son questi i presupposti per continuare fuori anche dal programma….

LEGGI ANCHE:

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ Coppie, convivenza: Salvo e Santa al capolinea?Clara Campagnola e Fabio Peronespolo/ Dopo il matrimonio prove di convivenza? (Matrimonio a Prima vista)

© RIPRODUZIONE RISERVATA