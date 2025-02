Clara si divide tra il cinema e la moda, poi l’amore per Sanremo

La cantante Clara ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano Febbre ed ha nuovamente illuminato il palco nell’Ariston con una bellezza davvero spettacolare. Una gran presenza scenica per la ragazza che nella serata Cover ha cantato con i tre tenori del Volo la canzone The Sound of Silence. Ma andiamo a vedere meglio chi è davvero Clara.

Clara Soccini nasce a Varese nel 1999 ed inizialmente la conosciamo come attrice in quanto partecipa alla serie tv Mare Fuori dove interpreta Crazi J. e si fa conoscere con il brano Origami all’Alba che viene incluso anche nella serie. Clara si trasferisce a 16 anni come modella e abbandona la casa natale per questo: “Non l’ho vissuta male, sono stati anni che mi hanno dato e tutti mi trattavano come una bambina”, ha raccontato la ragazza a Verissimo.

Clara ha vissuto delle difficoltà ma con Mare Fuori è riuscita ad esplodere e ha ottenuto un discreto successo. Negli anni Clara è stata accostata ad alcuni gossip e tra questi anche uno con Sangiovanni, cantautore italiano ma i due hanno sempre smentito. Dopo qualche rumors la ragazza ha però finalmente trovato l’amore, insieme a Jacopo Neri, un ragazzo suo coetaneo a cui è molto legata.

Clara tra amore e la sua nuova canzone Febbre

Intercettata a Radio Deejay Clara ha parlato del grande legame con il fidanzato ed ha spiegato: “Sanremo non mi ha cambiata e l’amore non è cambiato, ho conosciuto Jacopo in un periodo in cui ero molto diversa da adesso ed ero in difficoltà e lui mi è stato vicino, ringrazio sempre lui, mio fratello e il resto della mia famiglia”.

Clara ha presentato la canzone Febbre al Festival di Sanremo e sebbene in molti abbiano apprezzato la ragazza e il suo modo di presentarsi al Festival non si può dire lo stesso della canzone che è stata travolta dalle critiche e che in molti considerano tra le peggiori dell’intero festival. Molti media hanno criticato la canzone che non ha praticamente speranze di fare risultato.

Tra le critiche peggiori c’è il fatto che il testo viene definito sgraziato e poco chiaro e nonostante ormai sia stato sentito più volte le cose non sono migliorate, anzi. Febbre non decolla e rischia di diventare un vero flop anche negli ascolti ma di questo ce ne accorgeremo meglio nel post Sanremo.