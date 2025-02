Forse non tutti sanno che qualche anno a questa parte, la vita privata e sentimentale della cantante Clara ruota attorno al fidanzato Jacopo Neri. La cantautrice ha ritrovato l’amore dopo un periodo buio e dal 2022 pare aver trovato la giusta stabilità con il compagno. La venticinquenne è felice e serena della persona che ha al suo fianco, che rappresenta da un certo punto di vista una svolta.

“Il mio fidanzato Jacopo mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da quella che sono oggi, stavo attraversando un periodo davvero duro e lui mi è rimasto accanto anche in una situazione diversa da quella attuale”, ha precisato orgogliosa Clara. La ragazza, a quanto pare, era entrata in un vicolo cieco dopo la fine di una precedente relazione, ma gradualmente e grazie anche all’aiuto di Jacopo ha voltato pagina. Oggi il passato non fa più male ed è un ricordo lontanissimo, sbiadito.

Tutto quel che sappiamo su Jacopo Neri, il fidanzato di Clara: “sconosciuto” ai più, ma…

Ma chi è e cosa sappiamo del fidanzato di Clara, Jacopo Neri? Anche lui molto giovane, classe 1999, è un ragazzo che pare non essere molto attratto dalle luci dei riflettori. Il suo cuore batte per Clara, come si evince dalle numerose foto di coppia che pubblica sul suo profilo social. Non si hanno moltissime altre informazioni sul suo conto, perché come dicevamo è una persona “sconosciuta” nel mondo dello spettacolo.

Di conseguenza anche sui suoi canali social non ha un grande seguito e tiene un profilo basso, tra vita privata e interessi personali. Sbirciando meglio in rete, apprendiamo però che Jacopo Neri ha giocato a pallacanestro in passato e che attualmente vive a Milano. Con Clara Soccini tutto pare proseguire a gonfie vele e ora che lei è a Sanremo 2025, lui è il suo primo tifoso.

