Clara Soccini, originaria di Varese, dove è nata nel 1999, si è avvicinata al mondo della musica durante l’adolescenza, quando ha cominciato a prendere lezioni di canto e pianoforte. Proprio durante gli anni del liceo il suo talento è emerso prepotente, tanto che qualche anno dopo ha deciso di fare proprio questo nella vita. Nel 2020 ha cominciato la sua carriera musicale, scrivendo i suoi primi brani e collaborando con il rapper Nicola Siciliano. Nel 2023 è arrivata la svolta lavorativa per Clara, che ha cantato la colonna sonora della serie televisiva “Mare Fuori”, che ha raggiunto inoltre la quarta posizione nella classifica Top Singoli. Proprio in “Mare Fuori”, Clara ha partecipato anche come attrice, nel ruolo di Giulia, figlia di Laura.

Sempre nel 2023, Clara ha preso parte alla 17esima edizione di Sanremo Giovani con “Boulevard”, vincendo. Proprio in virtù della vittoria ha preso poi parte alla kermesse musicale nel 2024 tra i big, con “Diamanti grezzi”, arrivato ventiquattresimo. Anche nel 2025 Clara ha partecipato a Sanremo con “Febbre”, arrivato invece ventisettesimo. Oltre alla carriera da cantante e al ruolo da attrice in “Mare Fuori”, Clara è stata anche modella e indossatrice.

Clara, chi è: è fidanzata con Fedez?

Clara, fidanzata per diversi anni con Jacopo Neri, ex giocatore di basket, di recente è stata prepotentemente accostata ad un altro uomo, Fedez. La cantante avrebbe infatti una storia con Federico Lucia, con il quale nel 2025 ha collaborato nel brano “Scelte stupide”. A quanto pare i due sarebbero stati paparazzati insieme in più di un’occasione: baci scambiati ed effusioni che hanno fatto parlare i giornali di gossip in merito ad una presunta frequentazione tra di loro. Indiscrezioni smentite proprio da Clara, che ha poi spiegato come il gossip faccia parte del gioco. Non è chiaro, dunque, se tra i due ci sia o meno qualcosa: lei continua a smentire ma i giornali di gossip sono certi del fatto che non sia così.

