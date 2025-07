Chi è Clara Soccini, l'artista originaria di Varese che ha ottenuto enorme popolarità nel 2023 con Mare Fuori? Poi due volte a Sanremo

Nata a Varese nel 1999, Clara ha cominciato a suonare fin da bambina, prendendo lezioni di canto e pianoforte. Nel 2020 ha cominciato ufficialmente la sua carriera musicale, scrivendo i primi brani. Poi, nel 2023, l’avventura che le ha cambiato la vita: è stata autrice della colonna sonora di Mare Fuori, ottenendo un triplo disco di platino con la canzone. Proprio nella fortunata serie tv ambientata nel carcere minorile di Napoli, Clara ha anche recitato, ottenendo successo e popolarità anche grazie alle sue doti attoriali. Nel 2023 per la prima volta ha preso parte al Festival di Sanremo, nella sezione giovani, vincendo con il brano “Boulevard”.

L’anno successivo ha avuto di diritto l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston tra i big, piazzandosi ventiquattresima con la sua “Diamanti grezzi”, ottenendo però il premio per la miglior interpretazione. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, chiamato appunto “Primo”. Nel 2025 è tornata a Sanremo portando “Febbre”, posizionandosi alla ventitreesima posizione. Quest’estate, invece, è protagonista di una hit registrata con Fedez, “Scelte stupide”, che ha fatto discutere anche a lungo su una possibile relazione sentimentale tra i due, smentita però da entrambi.

Dopo numerosi gossip che la vedevano vicina a Fedez, Clara ha confermato la rottura con il suo ex fidanzato, Jacopo Neri, al quale è stata legata per tre anni. Di lui diceva: “Mi ha conosciuto prima del successo e ci è sempre stato”. Tre anni insieme, dunque, e poi la rottura nel 2025: se per tanti Clara si sarebbe innamorata di Fedez, la cantante ha smentito che sia realmente così. L’artista di gode dunque la sua estate da single, mentre gira l’Italia per i suoi concerti, spesso anche in compagnia di Fedez, con il quale ha inciso “Scelte stupide”, che sta discutendo un buon successo.