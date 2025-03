Ormai da qualche tempo i fan stanno imparando a conoscere meglio Clara, la cantante e modella che ha da poco concluso il suo secondo festival di Sanremo con “Febbre”, canzone che ormai è una vera e propria hit alla radio. Nonostante sia avvezza alle passerelle e anche attrice, Clara ama la musica più di qualsiasi altra cosa. In passato, si è fatta conoscere per il suo ruolo in “Mare Fuori“, celebre fiction dove ha vestito i panni di Crazy J.

La cantante si è spesso lamentata per il fatto che le persone si fermano a guardare solo il suo lato estetico, senza vedere oltre. In particolare, ha voluto sottolineare quanto le sofferenze dei giovani spesso passino inosservate agli adulti, e lei che ha scritto canzoni dal testo triste e profondo, sa bene cosa vuol dire quando qualcuno si ferma solo alla sua bellezza: “Sembrano non accettare che anche noi giovani possiamo provare sofferenza o possiamo averne provata in passato“, dice riferendosi al mondo degli adulti.

Come abbiamo accennato, Clara è reduce dal suo secondo Festival di Sanremo: “So come manovrare la mia mente“, ha spiegato riferendosi alla performance, “In questo Sanremo sapevo quello a cui andavo incontro e so quanta energia e carica voglio metterci sul palco“. La cantante lotta anche per sensibilizzare il pubblico sulla salute mentale dei giovani, facendo capire che andare in terapia non deve essere un motivo di vergogna, ma un atto di forza: “Non bisogna per forza arrivare a toccare il fondo prima di muoversi” aveva detto a Vanity Fair, ammettendo di essere andata da uno psicologo per gestire al meglio tutti i cambiamenti degli ultimi anni.

Ad accendere il pubblico era stata un’intervista poco prima della sua partecipazione a Sanremo 2025, dove Clara aveva fatto qualche rivelazione a My Secret Case sulla sua vita sessuale: “Mi piace dominare ed essere dominata ed entrare in certi ruoli“, aveva svelato causando lo stupore dei fan. Durante l’intimità predilige la musica classica. Poi spezza il flusso di domande piccanti, e continua: “Cos’è più importante del sesso in una relazione? Il rispetto. Puoi avere una persona bravissima nel sesso e che ti fa godere tanto, ma se ti manca di rispetto nella quotidianità… vale zero“