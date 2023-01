Clara Chia Marti, la fidanzata di Piquè in ospedale: come sta?/ Attacco d’ansia…

Clara Chia Marti in ospedale: attacco d’ansia per la fidanzata di Piquè

Paura per Clara Chia Marti, la fidanzata di Piquè che è stata ricoverata d’urgenza in ospedale in seguito ad un forte attacco d’ansia. Il clamore mediatico scatenato dalla canzone di Shakira che ha pubblicato il brano “Music Session Vol. #53” lanciando una frecciatina all’ex compagno, avrebbe provocato un forte malore alla giovane che il calciatore ha presentato ufficialmente come fidanzata pubblicando la prima foto su Instagram.

La 23enne, di fronte alle critiche ricevute dopo il suo debutto sui social come compagna di Pique, sarebbe stata colpita da un forte attacco d’ansia al punto da essere stata ricoverata in una clinica privata di Barcellona.

Ecco come sta Clara Chia Marti, la fidanzata di Piquè

Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Clara Chia Marti non riuscirebbe più a reggere la pressione mediatica scatenata dal suo amore con Piquè che, per anni, ha fatto coppia fissa con Shakira formando con lei una famiglia. “Ora la fermano per strada per chiederle chi è, per cantarle la canzone, tutti la riconoscono e le è una ragazza piuttosto timida”, scrive il Corriere della Sera.

La notizia del ricovero della fidanzata del calciatore si è diffusa rapidamente. Da parte di Piquè, tuttavia, per il momento, non è arrivato nessuna conferma e nessuna smentita. Dalla Spagna, però, la preoccupazione per la salute della 23enne sarebbe davvero tanta.

