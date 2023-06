Clara/ Da Mare Fuori a Tim Summer Hits: “Non stavo bene con me stessa, ma poi…”

Clara Soccini, da Mare Fuori al Tim Summer Hits 2023

C’è anche Clara tra le protagoniste di Tim Summer Hits, ovvero la cantante e attrice Clara Soccini, diventata molto popolare dopo aver preso parte alla terza stagione di Mare Fuori. La classe 1999 si è avvicinata al mondo della musica, della moda e dello spettacolo fin da giovanissima. E’ però nel 2020, durante il primo lockdown, che Clara decide di concentrare il suo talento sul canto.

E la canzone che le regala una popolarità inaspettata è Origami all’alba, finita terza su Spotify per numero di stream e in cima a tutti i trend di TikTok. Un brano realizzato da Clara, assieme all’attore Matteo Paolillo, che nella finzione indossa i panni di Edoardo e nella realtà ne realizza anche lui una sua versione, ma con riscontri decisamente modesti. E così Clara si è presa le luci dei riflettori, all’età di soli ventitré anni, con diversi singoli all’attivo e tanti progetti per il futuro.

Il difficile passato di Clara Soccini: “C’è stato un periodaccio, non stavo bene con me stessa”

In Mare Fuori, il suo personaggio non è affatto gradito al pubblico. Evidentemente lo ha interpretato magistralmente, regalando a se stessa e al pubblico, poi, la canzone che le ha donato una popolarità incredibile. “Avevo pubblicato alcune canzoni, tra cui Bilico e Il tempo delle mele, però era un periodaccio e non stavo bene con me stessa”, ha raccontato lei in una intervista di qualche tempo fa, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera.

“Avevo troncato alcuni rapporti di amicizia che tenevo in piedi per la paura di star sola o avevo rovinato perché sono fatta così: quando il bene arriva, io lo scaccio e non lo so accettare. E insomma, mi scrive il regista Ivan Silvestrini e mi chiede se voglio fare il provino a Roma. M’invia lo script di due personaggi, ma io studio quello sbagliato, anche perché di Mare Fuori davvero non sapevo nulla, e mi presento così. Appena me ne accorgo, in dieci minuti, imparo le battute di Crazy J e sostengo il provino. Il mese dopo mi hanno presa“, ha ricordato Clara, che oggi si gode un nuovo inizio: Tim Summer Hits…

