Clara e Jacopo ai ferri corti: trasloco improvviso e unfollow a Fedez. Cos'ha rivelato Gabriele Parpiglia sulla cantante.

Come direbbe Fedez, “butta male” per Clara e il suo fidanzato Jacopo Neri. Nonostante le rassicurazioni dei due cantanti sul fatto che tra loro due non ci sia nulla se non una bella amicizia in nome della musica, il fidanzato della Soccini ha deciso di togliere il segui a Fedez e pare abbia fatto le valigie per andarsene di casa. Secondo le indiscrezioni lanciate da MowMag, l’artista dagli occhi azzurri sarebbe di nuovo single. Nemmeno il tempo di godersi il successo di Scelte Stupide, che il compagno ha deciso di dire basta.

Eppure, Clara aveva tenuto a smentire subito il dubbio su quella foto, dove il bacio era forse troppo chiaro per essere una semplice illusione ottica: “Capisco i gossip, fanno parte del gioco, ma io e Federico siamo amici e gli voglio bene”, aveva precisato non appena sono state diffuse le immagini di Chi. Nelle ultime ore si è pronunciato anche Gabriele Parpiglia, rivelando due notizie scioccanti su Clara e il fidanzato. Intervistato a Radio RCS 75 ha svelato che Jacopo Neri avrebbe lasciato la casa in cui conviveva con la cantante.

Clara e Jacopo Neri si sono lasciati? I dubbi di Parpiglia: “Fedez non ha mai smentito“

“Mi è arrivata una notizia proprio di due minuti fa. Il compagno storico di Clara è stato visto mentre caricava la macchina con le valigie”, ha detto Gabriele Parpiglia riferendosi a Clara e Jacopo Neri. Lei non ha risposto alla sua domanda su come stanno le cose con il fidanzato, e il giornalista l’ha presa come una conferma che la situazione non è delle migliori. In effetti, facendo due calcoli, Fedez non ha mai voluto smentire la notizia, mentre Clara si è lanciata in modo forse precipitoso nel chiarire la questione con i suoi fan precisando che la foto incriminata ha tratto tutti in inganno per un errore di angolazione. “Però Fedez non l’ha mai smentita, al contrario di Clara, e l’ha smentita in tutti i modi“, continua Parpiglia. Intanto, resta ancora un mistero il follow tolto a Fedez.