Clara “Diamanti grezzi”, pagelle canzone Sanremo 2024/ Un brano dall’andamento prevedibile ma efficace

Sanremo 2024, Clara in gara con “Diamanti grezzi” dopo la vittoria tra i Giovani

Al Festival di Sanremo 2024, tra i 30 cantanti in gara, c’è anche una giovanissima esordiente: Clara. Dopo il successo di Mare Fuori con il brano Origami all’alba e la vittoria a Sanremo Giovani con la canzone Boulevard, Clara esordisce in gara tra i Big. Il brano che porta sul palco dell’Ariston è una canzone d’amore che, come di consueto per gli artisti a cavallo dei vent’anni, potremmo dire gli idoli della Generazione Z, non è una ballata, anzi.

Diamanti grezzi, questo il titolo, è il brano di Clara che richiama nell’andamento vocale una Madame ancora più pop, dalla buona produzione dance, con un arrangiamento orchestrale che richiama invece la musica anni ’90. Il tocco di nostalgia in questa canzone pare inevitabile e, in questo caso, sembra riportare alla memoria la Madonna di Frozen e del periodo Ray of Light.

Pagelle “Diamanti grezzi”, canzone di Clara a Sanremo 2024: prevedibile ma efficace

Clara, che oltre ad essere interprete è anche autrice del brano, parte con i toni di una trap edulcorata, o di un hip hop alla portata di un pubblico ampio, e poi punta tutto sul piglio ritmico e melodico degli arrangiamenti e dei ritornelli. Diamanti grezzi ha un andamento prevedibile, ma il pezzo ha un bel piglio ed è efficace.

Seppure esordiente, la cantante Clara ha un suo gruzzolo di visibilità da difendere, come pure una certa credibilità critica, avendo vinto con Boulevard anche il premio Lunezia per la qualità letteraria del testo (che qui non ci sembra di scorgere così alta, se non per qualche breve crudezza). A Sanremo 2024 è quindi comprensibile che non voglia rischiare molto, tuttavia potrebbe avere un buon posizionamento nella classifica finale.

