Clara e Fabio/ Divorzio in arrivo a Matrimonio a prima vista Italia?

Nuove tensioni tra Clara e Fabio minano la coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, il programma esperimento sociale di Real Time che vede otto single abbinati secondo delle affinità di coppia studiate dal trio di esperti Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma. Secondo i tre esperti del programma, Clara e Fabio hanno una compatibilità dell’84%. Una percentuale davvero alta che però potrebbe essere messa a rischio dal carattere di Clara che, durante il viaggio di nozze, ha palesato qualche perplessità sul comportamento del “marito”. Dopo il matrimonio a prima vista, la coppia è partita per il viaggio di nozze che hanno trascorso in Abruzzo. Dopo un iniziale imbarazzo, la coppia ha cominciato a scrutarsi e conoscersi arrivano anche ad immaginare un futuro insieme.

Per Clara Campagnola e Fabio Peronespolo c’è un futuro dopo l’esperienza di Matrimonio a Prima Vista 2021? Durante il viaggio di nozze tenutosi in Abruzzo, la coppia ha cominciato ad immaginare la propria vita coniugale fuori dal programma. Clara si è spinta molto avanti progettando un futuro insieme e parlando anche di convivenza; la “sposa”, infatti, non esclude la possibilità di lasciare tutto e di trasferirsi a casa del marito con il suo cane. La coppia però ha avuto un momento di tensione quando si è affrontato l’argomento estate: Fabio, infatti, prima di partecipare al programma ha prenotato una vacanza estiva in compagnia dei suoi amici.

Una notizia che non è stata ben accolta della “sposa” Clara che però alla fine è riuscita a perdonarlo. Tra i due è tornato così il sereno, ma non è chiaro se decideranno di uscire insieme dal programma oppure chiederanno il divorzio. Cosa succederà? Durante il confronto finale Fabio parlando proprio di Clara ha detto: “mi sono emozionato tanto, lei è una persona che mi ha capito e poche mi capiscono”. Parole che lasciano presagire un lieto fine, ma…

