Clara e Fabio, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ La scelta finale: divorzieranno?

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista – La decisione finale, l’ultima puntata del programma di Real Time. E’ tempo di scelte per le quattro coppie di single che sono convolati a nozze senza mai essersi visti prima. Tra questi c’è anche la coppia formata da Clara e Fabia, una delle più amate di questa edizione.

Ci sarà il lieto fine per la coppia oppure no? I fan di Clara e Fabio sperano che le cose possano andare per il verso giusto e le anticipazioni sono dalla loro parte. Stando a quanto trapelato in rete, infatti, durante la decisione finale di Matrimonio a prima vista 2021 la coppia deciderà di proseguire la loro storia. Nonostante qualche piccolo problema e divergenze di vedute, tra i due si è instaurato un feeling fortissimo che li ha spinti a vivere un viaggio di nozze davvero indimenticabile. Tutto è ben quel che finisce bene verrebbe da dire per la coppia che, stando alle anticipazioni, nella scelta finale del programma ha preferito mantenere le fedi e non ricorrere così alla possibilità di divorziare.

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo: è nato un amore a Matrimonio a prima vista Italia 2021?

E’ nato un amore tra Clara Campagnola e Fabio Peronespolo di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021? Sembrerebbe proprio di si, visto che la coppia durante l’ultima puntata del programma di Real Time “Ritorni e reunion” si è confrontata dimostrando ancora una volta una grandissima complicità. Durante il viaggio di nozze i due avevano avuto una piccola discussione per via di un viaggio prenotato da Fabio con i suoi amici; una divergenza superata visto che durante la puntata i due sono apparsi sempre più innamorati e coinvolti al punto che i compagni d’avventura li hanno definiti due piccioncini inseparabili. Clara e Fabio, infatti, non si sono lasciati un attimo: sono stati sempre insieme a conferma che tra loro le cose non solo vanno alla grande, ma che sono sulla buona strada per innamorarsi. Il momento clou è stato quando Clara ha rivisto il video del matrimonio commuovendosi fino alle lacrime. Una reazione che conferma il reale interesse tra i due.

