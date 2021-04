Clara e Fabio, Matrimonio a prima vista/ Nuova proposta di nozze, ma qualcosa…

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, coppia di Matrimonio a prima vista Italia, hanno sorpreso tutti durante la puntata intitolata “Ritorni e reunion” e trasmessa su Real Time. La coppia, infatti, è riuscita a superare quello che, soprattutto all’inizio di un rapporto potrebbe sembrare un ostacolo insormontabile regalando anche un clamoroso colpo di scena al pubblico. Fabio, infatti, ha organizzato un viaggio a Formentera con gli amici. La decisione del marito di partire con gli amici ha spiazzato Clara la quale, tuttavia, è riuscita ad affrontare tutto con serenità. Quando Fabio è tornato è stato, infatti, accolto con grandissimo entusiasmo dalla moglie che gli ha anche regalato la fede che aveva perso in vacanza. Clara, inoltre, intenzionata a far funzionare il matrimonio, ha anche chiesto al marito di risposarla ricevendo un sì come risposta. Tutto, dunque, procede a gonfie vele per Clara e Fabio, ma secondo il parere dei protagonisti delle passate edizioni di Matrimonio a prima vista, potrebbe esserci qualcosa che non torna.

CLARA E FABIO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ “Sono proprio due piccioncini”

CLARA E FABIO, I DUBBI DEGLI EX DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

Le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2021, su Twitch, sono commentate dai protagonisti delle passare edizioni. In particolare, la puntata intitolata “Ritorni e reunion”, come fa sapere il portale YesLife, è stata commentata da Marco Rompietti, Nicole Soria, Giorgia Pantini e Cecilia De Stefanis. Il legame di Clara e Fabio sta convincendo il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia, ma secondo i quattro ex del programma, tra i due, il rapporto sembrerebbe troppo costruito. Secondo Cecilia, infatti, Clara e Fabio “sembrano la classica coppia di piccioncini che stanno insieme da 2-3 anni, sanno già come viversi e cosa aspettarsi l’uno dall’altra. Sembrano finti”. Avranno ragione gli ex di Matrimonio a prima vista o Clara e Fabio confermeranno la volontà di restare insieme?

