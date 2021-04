Clara e Fabio, Matrimonio a prima vista: si sono lasciati?/ Lei: “ho creduto in questa storia, ma…”

Clara e Fabio, usciti da Matrimonio a Prima vista da sposati ma…

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo di Matrimonio a Prima Vista si sono lasciati. Nessun lieto fine per una delle coppie più amate e seguite dell’edizione 2021 che, sin dal loro ingresso, hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Lei 29enne di Castrezzato-Brescia, lui 33enne di San Vittore Olona-Milano sembravano essere fatti l’uno per l’altra, ma qualcosa è andato storto nonostante sin dall’inizio avessero dimostrato di avere chimica e intesa. Durante il confronto finale però la coppia ha deciso di interrompere il matrimonio e di lasciare il programma da separati. Cosa è successo? Durante il confronto finale Clara ha raccontato di aver accettato molti punti del carattere di Fabio che più di tanto non le piacevano spiazzando così non solo lo sposo, ma anche il team di esperti. La donna ha però sottolineato di non aver preso in giro Fabio né tantomeno il programma.

Intervistata da Fanpage, Clara Campagnola ha rivelato: “Fabio tutto sommato mi ha rispettato ma non mi ha assolutamente capita. Il tema del vegetariano è delicato e un minimo di tatto avrebbe dovuto averlo”. Non solo, la sposa ha aggiunto: “all’inizio vedi una pagina bianca e poi piano piano metti assieme a un po’ di pezzi. Io ho creduto davvero in questa storia. Quando dicevo che ero felice, lo ero davvero. Poi di fronte a certi suoi atteggiamenti ho alzato il muro”.

Infine parlando dell’ex marito ha precisato: “voleva la donna ideale. Mi diceva: ‘Così non mi va bene, come ti trucchi, come ti vesti, il reggiseno mettilo…‘. Mi ha detto queste cose dopo soli cinque giorni. Non ci conoscevamo nemmeno. Ma sono andata oltre e ho cercato di vivere tutte le cose belle di questa esperienza”. Sta di fatto che tutto questo non è bastato a Clara Campagnola e Fabio Peronespolo per uscire insieme dal programma.

