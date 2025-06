E’ nato l’amore tra Fedez e Clara? I due cantanti che di recente hanno sganciato la nuova hit estiva Scelte stupide, ma oltre a unire le forze in ambito artistico hanno conquistato anche le prime pagine del gossip negli ultimi tempi, visto che si vocifera di una presunta relazione tra di loro. I social sono esplosi negli ultimi tempi, dopo aver notato il rapporto tra i due cantanti e il presunto bacio immortalato dai paparazzi di Chi, lo stesso fotografo ha detto la sua sul tanto chiacchierato avvicinamento:

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Stasi e Chiara Poggi si amavano, perchè avrebbe dovuto ucciderla?!”

“Sembrava volessero solo quello. Erano appicciati. Quando lui ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a lei” ha svelato il fotografo che ha ammesso come i due cantanti abbiano continuato a cercarsi nonostante l’arrivo dei paparazzi pronti a immortalare il momento fuori da un ristorante romano. Ma lo stesso Fedez ha provato ad allontanare le voci.

Jasmine Carrisi durissima su The Couple: "Ecco perchè è stato un flop"/ Poi l'annuncio sul prossimo reality!

Fedez e Clara, lo sfogo del cantante e la versione dell’attrice

Ma come hanno reagito i due artisti e protagonisti di Scelte stupide agli scatti del loro bacio? La cantante lanciata al successo da Mare Fuori, ha rotto il silenzio così dopo il presunto e tanto chiacchierato bacio: “Il gossip su me e Fedez? Ok ci sta, fa parte del gioco”, ha detto Clara sul red carpet della settantunesima edizione del Taormina Film Fest, festival cinematografico internazionale.

Fedez riguardo al presunto flirt con Clara si è sfogato: “Non so cosa abbiano in testa” la presunta replica del cantante ed ex marito di Chiara Ferragni alle recenti indiscrezioni. Vedremo dunque come andranno le cose prossimamente, quello che è certo è che Clara e Fedez sono due degli artisti più chiacchierati del momento e anche riguardo alle questioni di cuore sembrano esserci argomenti da affrontare. Vedremo cosa ci riserverà il mondo del gossip in questa rovente estate.

Garlasco, Giletti choc: "Imbarazzante che Garofano sia consulente"/ "Le sue indagini furono piene di lacune"