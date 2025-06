La bomba dell’estate Clara e Fedez non l’hanno sganciata solo dal punto di vista musicale, la coppia di artisti infatti sembra aver intrapreso una relazione, al contrario di quanto trapelato in queste settimane. I due protagonisti del brano Scelte stupide sono stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Chi, in una tenera effusione. Un bacio che Fedez e Clara si sono scambiati subito dopo la serata romana con il concerto al foro Italico del Radio Zeta Future Hits, evento che ha visto i due esibirsi. Subito dopo la coppia si è concessa una cena romana, con tanto di sguardi, dolcezza e un bacio in conclusione.

Stando a quanto ricostruito, i due avrebbero trascorso anche due notti insieme, ma sarebbero stati coperti dal manager dell’ex marito di Chiara Ferragni, dopo aver ospitato la bella cantante lanciata al successo da Mare Fuori.

Clara e Fedez stanno davvero insieme? Il siparietto

Le voci si erano fatte insistenti negli ultimi giorni, con Clara e Fedez che avevano cercato di rigettare le indiscrezioni, tentando di tenere segreta questa conoscenza andata oltre il piano artistico, a questo punto. Tra i due cantanti sembra esserci del tenero, notato da alcuni fan in un siparietto andato in scena nei giorni scorsi e divenuto virale, un video nel quale veniva domandato a Clara se ci fosse qualcuno nella sua vita in questo momento. La cantante, imbarazzata, aveva fatto intendere molto.

Alla domanda “Sei fidanzata?” nei giorni scorsi, Clara aveva evitato di rispondere, cercando lo sguardo di Fedez, che aveva replicato all’autore della domanda: “Ma fatti i c…i tuoi” aveva replicato il rapper. Adesso i dubbi sembrano essere molto meno, anche se nessuno dei due si è esposto e tantomeno avrebbero voluto farlo fino, almeno fino alle foto che mostreranno il loro primo bacio. Come stanno davvero le cose tra Clara e Fedez?