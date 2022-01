CLARA E GUIDO DI C’È POSTA PER TE A VERISSIMO/ Lei: “Io ho sempre pensato a lui”

Clara e Guido sono intervenuti a “Verissimo” nel pomeriggio di sabato 22 gennaio 2022, dopo essere stati protagonisti a “C’è Posta per te” sette giorni fa. La signora Clara ha raccontato che “io ho pensato sempre a lui. Quando ci conoscemmo avevo 21 anni e lui 22. Mi ero innamorata di lui, perché era un bravo ragazzo, un bravo militare”. Guido ha rivelato, invece, che l’aveva conosciuta al seggio: “Le chiesi di venirmi a trovare la sera e così iniziammo a frequentarci”. Dopo la puntata di C’è Posta per te che li ha visti protagonisti, entrambi vengono riconosciuti per strada, nonostante indossino la mascherina. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Clara e Guido, la loro storia da C’è Posta per te a Verissimo

Clara e Guido sono ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi sabato 22 gennaio. La coppia si è incontrata dopo sessantacinque anni nella celebre trasmissione di Maria De Filippi, C’è Posta per te, e da quel momento non si sono più lasciati. E’ stata lei a cercarlo tramite i postini di Canale 5, perché in tutto questo tempo non ha mai smesso di pensare a lui. Clara, così, ha colto l’occasione per dirgli che ha continuato ad amarlo per anni, nonostante ad un certo punto della sua vita abbia deciso di accantonare il sogno di ritrovarlo. Clara e Guido, infatti, si erano conosciuti da giovanissimi; fu lui in quell’occasione è lui a notare lei e ad approcciare. Guido cominciò a scriverle delle lettere d’amore e ogni tanto si vedevano di nascosto dal papà di Clara. Ma un giorno, improvvisamente, la ragazza decide di mettere fine alla loro storia d’amore perché gli ostacoli le sembrano insormontabili.

Clara e Guido, insieme dopo tanti anni: il loro amore indissolubile a Verissimo

“Lei gli restituisce le lettere, va alla caserma e gli dice basta così. Guido finirà la leva militare, e prima di partire decide di andare a salutare Clara. Lei lo saluta ma in modo molto distaccato. L’estate dopo lui torna lì, sperando che Clara abbia cambiato idea, ma lei non ha cambiato idea, la vita va avanti, lei si sposerà, avrà dei figli”, ha raccontato Maria De Filippi nella puntata di C’è Posta per te a loro dedicata. Una puntata in cui tra Clara e Guido è scoppiata una passione coinvolgente ed emozionante. In studio, i due, si riconoscono immediatamente. E la scintilla non tarda a scoppiare di nuovo, proprio come un tempo. A Verissimo la coppia rivive le emozioni del loro incontro e parleranno del loro amore che non hanno mai dimenticato per tutto questo tempo.

