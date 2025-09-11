Clara e Riccardo Calafiori sono fidanzati? La bomba nel gossip: "Erano insieme a Milano"

Nuovo amore nel mondo del gossip? Nelle scorse ore, secondo un rumor raccolto dall’esperto di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, Clara e Riccardo Calafiori si sarebbero incontrati a Milano. La cantante reduce da un’estate di grandi successi, è stata in compagnia del calciatore dell’Arsenal e della Nazionale italiana, si vocifera di un presunto contatto tra i due. Secondo un’indiscrezione riportata dal gossipparo e dalla Marzano di un utente che avrebbe notato i due, tra di loro potrebbe esserci del tenero:

“Ciao Deia, ho segnalato anche ad Amedeo Riccardo Calafiori con Clara paparazzati ieri a Milano. Tu ne sai qualcosa? Semplice flirt o qualcosa di serio? (ho le foto ma non riesco a mandartele finché non rispondi)”. Vedremo se nelle prossime ore spunteranno a galla delle prove fotografiche che ritraggono la coppia vicina oppure se le voci resteranno tali.

Clara e Riccardo Calafiori fidanzati? L’estate da gossip della cantante

Non si tratta della prima volta che Clara si ritrova immischiata in un gossip, la cantante lombarda e reduce dal successo di Mare Fuori e delle ultime esperienze musicali, sta vivendo una fase di vita molto importante anche dal punto di vista mediatico e per questo è finita al centro del gossip in diverse occasioni.

Inizialmente si vociferava di un presunto flirt con Fedez dopo il successo del brano Scelte stupide. Adesso tocca al calciatore italiano che milita in Premier League, il massimo campionato inglese, avvistato in compagnia di Clara Soccini, c’è davvero qualcosa tra di loro? Lo scopriremo nei prossimi giorni, vediamo se c’è del tenero tra i due.

