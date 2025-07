Clara Soccini è ufficialmente single. Da tempo si vociferava della fine della sua storia con l’ex fidanzato Jacopo Neri, al quale era legata dal 2022. I sospetti si sono intensificati soprattutto dopo l’uscita della sua hit estiva in collaborazione con Fedez, “Scelte stupide”, che ha fatto subito parlare non solo per la musica, ma anche per la chimica tra i due. Complice qualche paparazzata che li ritrae insieme, sono subito partiti i rumors su un possibile flirt con il rapper milanese. Nonostante i due abbiano smentito più volte, l’attrice di Mare Fuori ha continuato a vivere la sua estate lontana da Jacopo, che nel frattempo è sparito dai radar.

Non solo, durante una recente intervista al Pulp Podcast di Federico Lucia e Mr Marra, la giovane non è riuscita a rispondere alla domanda se fosse fidanzata, scoppiando a ridere. Ebbene, dopo settimane di gossip, è arrivata finalmente la conferma ufficiale. In un’intervista a Vanity Fair, la cantante ha dichiarato apertamente di essere single: “Sono single, ma non da molto. Ho avuto molte storie, ma non m’innamoro facilmente. Togliendo la mia ultima relazione, la più importante, ne ho avuta solo un’altra davvero intensa“.

Clara Soccini replica ai gossip: cos’ha detto

Infine, durante l’intervista a Vanity Fair, Clara Soccini ha negato ancora una volta qualsiasi relazione sentimentale con Fedez. Appena tornata single, la cantante ha spiegato di non essere innamorata in questo momento e di essersi sentita a disagio per tutti i gossip circolati negli ultimi mesi: “Non sto con lui. Mi infastidiscono i fotomontaggi, perché ci sono persone che possono restarci male. Per il resto, amo i paparazzi“. Insomma, per ora, l’attrice di Mare Fuori si gode l’estate da single, mentre Federico Lucia, dal canto suo, sembra stia conoscendo una nuova ragazza.