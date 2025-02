Il Festival di Sanremo 2025 è finito, ma i programmi continuano a parlarne, per non parlare dei giornali e dei vari siti che si occupano di spettacolo. D’altronde è l’evento dell’anno e bisogna spremere il limone fino a quando ha succo da far cadere nelle ciotole. Clara, una delle cantanti più giovani ad aver partecipato a quest’edizione della kermesse sanremese, e che ha portato un brano scritto tra gli altri da Madame, è stata intervistata di recedente dall’account Instagram del magazine Chi.

Proprio in quest’intervista la ragazza ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a proposito del rapper Fedez: “L’ha messo nel c*lo… bravissimo. Bravo anche nelle serata cover”. E non è la sola ad averlo definito una rivelazione dato che in molti credevano che avrebbe portato un brano di ripicca e basta. La sua canzone ‘Battito’ sta macinando bei numeri sulle piattaforme musicali come Spotify.

Clara commenta le esibizioni delle cantanti al Festival di Sanremo 2025

Clara ha portato il suo brano ‘Febbre’ che sta crescendo sempre di più in radio, così come anche la canzone di Elodie ‘Dimenticarsi alle 7’, ‘La cura per me’ di Giorgia e altri. Sempre durante l’intervista video all’account Instagram di Chi la giovane interprete ha così commentato le esibizioni delle sue colleghe: “Come donne siamo state fighe pazzesche con esibizioni sempre diverse. Se fossimo state in America saremmo volate”.

Una delle cose più belle di questo Festival di Sanremo 2025 è stata senza dubbio la solidarietà femminile che si è stretta attorno a Giorgia che si è dovuta accontentare del premio di Tim invece di alzare di nuovo quel trofeo che mai come quest’anno si meritava. Purtroppo i cinque finalisti sono stati tutti maschi e soltanto due avevano dei testi degni di poter essere in quelle posizioni in classifica. Il settimo posto di Achille Lauro e il sesto posto di Giorgia, per non parlare del 28esimo di Rkomi, gridano ancora vendetta sui social.

