CLARA, FINALE SANREMO 2024/ Emozionante gesto per il fratello Filippo dopo l’esibizione con Diamanti Grezzi

Si sta quasi per concludere la serata finale del Festival di Sanremo 2024 e la 28^ cantante in gara ad esibirsi è Clara con Diamanti Grezzi. La giovane cantante prima dell’esibizione consegna un omaggio floreale a conduttore e co-conduttore Amaudes e Fiorello. Aldilà della bellezza della canzone e dell’artista nel corso di queste serata Clara Soccini, questo il suo nome completo ha acquistato sicurezza e fiducia.

A fine esibizione Clara ha fatto un toccante gesto per il fratello Filippo, prima ha premesso: “Ci tenevo a ringraziarti per questa enorme possibilità, l’orchestra, il pubblico che è straordinario, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato straordinario mi è sembrato di stare in un sogno, in una bolla.” E poi è corsa a consegnare i fiori al fratello Filippo per poi abbracciarlo commossa e con le lacrime agli occhi. (Agg di Liliana Morreale)

“Diamanti grezzi” di Clara tra le sorprese di Sanremo 2024: ora la finale

L’esordio al Festival di Sanremo 2024, dopo la vittoria nella categoria Giovani, è stato senza dubbio positivo per Clara, che arriva in finale con la sua “Diamanti grezzi” e può sperare in un posto nella top 10. Il pronostico è totalmente affidato alle sensazioni che hanno manifestato sui social network i telespettatori, dato che la giovane artista conosciuta anche grazie al suo ruolo in “Mare fuori” non è finora mai apparsa nelle classifiche mostrate. Nonostante ciò, si è presa parecchi applausi, anche in virtù del suo aspetto esteriore.

Clara è stata colei che ha aperto questa edizione della kermesse, cantando per prima nella serata inaugurale. L’esordio è stato positivo. L’emozione non le ha fatto tremare la voce. Nella seconda serata invece è salita sul palco per ultima, ma ha confermato le prime impressioni. In occasione della terza serata ha vestito i panni della presentatrice, annunciando l’esibizione dei Santi Francesi, anche loro provenienti da Sanremo Giovani. Le doti da attrice dell’artista sono state subito palesi, tanto che qualcuno ha ipotizzato di affidarle il ruolo di co-conduttrice in un futuro non troppo lontano. Infine, nella serata cover, la ragazza ha scelto una canzone per nulla semplice, dato che ha interpretato “Il cerchio della vita” con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino.

Clara apprezzata a Sanremo 2024: cosa dirà la classifica?

La finale del Festival di Sanremo 2024 rappresenta dunque il momento delle risposte per Clara, che non vede l’ora di scoprire quale sarà il piazzamento in classifica di “Diamanti grezzi”. Non è difficile pensare che il brano possa arrivare nelle prime dieci posizioni. Seppure non fosse tra le favorite, infatti, ha stupito il pubblico e la stampa. Il parere è concorde.

Il video ufficiale della canzone su YouTube ha già collezionato circa 500 mila visualizzazioni e i commenti sono positivi, tanto che qualcuno ha scritto persino di vederla nella top 5. La concorrenza però lì è serrata e la sensazione è che quella zona della classifica finale verrà occupata dai big che si sono presentati a questa edizione della kermesse con un ampio favore. Non è da escludere però che Clara possa avvicinarsi ai migliori della classe, scavalcando anche chi ha più esperienza di lei ma non è riuscito a dare il meglio di sé quest’anno.

