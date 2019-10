Clara Ghinazzi, figlia di Pupo/ Chi è? Video, l’ex corista ora “esuberante” gelataia

CHI E’ CHIARA GHINAZZI?

Clara Ghinazzi ha ereditato la tranquillità del padre di stare di fronte alle telecamere. La secondogenita di Pupo, nata dalle sue nozze con la moglie Anna Erli, si è dimostrata spesso estroversa di fronte alle telecamere. “Vivo questa situazione molto tranquillamente, anche se può sembrare una cosa non normale”, ha detto la ragazza a Vieni da me, “la vivo con tranquillità perchè mio padre non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonostante il suo lavoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente”. L’arrivo di Patricia Abati nella vita del genitore non ha quindi compromesso l’equilibrio di Clara, soprattutto perchè alla sua nascita la fidanzata di Pupo era già una presenza fissa nella famiglia allargata. Non è stato invece lo stesso per tutti gli altri, per quei compagni a scuola che le facevano sempre delle battute e a cui Clara ha sempre risposto con il suo aplomb. Ed è proprio citando uno dei commenti più shock che vengono rivolti di solito al padre che Clara si è lasciata sfuggire una frase particolare che ha richiesto subito l’intervento della padrona di casa, Caterina Balivo. “Ma lei per caso ha il pis€ll* rosa?”, ha chiesto un fan una volta, come ha riferito la figlia di Pupo. Dopo lo scivolone, c’è stata occasione di un piccolo match con una grande fan di Pupo, che Clara ha sfidato in un quiz con tutte le curiosità sul cantante. Clicca qui per guardare il video di Clara Ghinazzi a Vieni da me

PUPO E LA FIGLIA CLARA GHINAZZI: “PERSONE SEMPLIC E DI VALORE”

Clara Ghinazzi è nata diciassette anni dopo la sorella maggiore Ilaria, entrambe nate dalla moglie di Pupo e sorellastre di Valentina, la figlia che il cantante ha avuto da una fan. Clara in particolare ha avuto anche per un anno un ruolo nel lavoro del padre, visto che è stata la sua corista. “Sono nonno di tre nipoti, ho tre figlie, almeno per quanto ne so, perchè potrei avere altri figli in giro per il mondo”, ha detto il cantante a Visto. Oggi, 20 ottobre 2019, Pupo sarà ospite di Live – Non è la d’Urso insieme alle tre figlie. Ai suoi occhi sia le eredi che la moglie Anna Erli e la fidanzata Patricia Abati sono “semplici, disposte a rimboccarsi le maniche, a sopportare il sacrificio e non hanno mai messo in discussione il mio valore, la mia dignità”. Clara però ha disatteso, almeno in parte, la volontà di Pupo che nessuna delle sue figlie seguisse le sue orme per entrare nel mondo della musica. “Non solo perchè non avevano le qualità adatte, ma anche perchè il mondo dello spettacolo è difficile e rischioso. Clara e Ilaria gestiscono la gelateria di famiglia, gelato al cioccolato”, ha dichiarato l’artista. La prima in particolare possiamo vederla all’opera dietro al bancone del locale, mentre porge un gelato ad un cliente. Uno scatto un po’ datato, ma che dimostra quanto Clara abbia accolto con serietà il suo ruolo nell’attività di famiglia. Clicca qui per guardare la foto di Clara Ghinazzi

