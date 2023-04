Clara Ghinazzi, figlia di Pupo/ “In amore non cerco un uomo simile a lui ma…”

Clara Ghinazzi e il rapporto con il padre Pupo: le sue dichiarazioni

Clara Ghinazzi è la figlia più piccola di Pupo, e anche l’unica che ha deciso di seguire le orme del padre. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la donna ha svelato quanto il rapporto con suo padre abbia influenzato le sue relazioni con altri uomini.

“In amore non cerco uno simile a lui – esordisce Clara – ma tendo a scansare quelli non simili a lui. Se avessi avuto vicino un uomo che ha fatto quello che ha fatto lui, non so come avrei reagito. Da figlia lo sopporti ma da compagna gli avrei fatto fare una brutta fine” afferma ironica la figlia d’arte: “Sono gelosa di lui e delle persone che ho vicino, è il mio punto debole e per questo cerco di nascondere questo mio lato“.

Clara Ghinazzi: “Spero che l’ombra di mio padre mi abbandoni presto”

Clara Ghinazzi ha svelato al settimanale Chi, di essere molto simile a suo padre Pupo in amore e questo le nuoce: “Spero che nella vita sentimentale l’ombra di mio padre mi abbandoni presto, perchè non mi aiuta e io sono già complicata“. La figlia d’arte sta per intraprendere un tour mondiale insieme al cantante che avrà inizio il 14 aprile.

In merito al futuro, Clara Ghinazzi dichiara: “Il pericolo più grosso è vivere con l’adrenalina di mio padre. Sono una che ama il rischio, non amo le cose facili. Vado incontro alle cose facili solo per convenienza – ammette la figlia d’arte – Sono stata troppo schietta?” A farle eco è papa Pupo: “No amore, sei una Ghinazzi. E quando sei un Ghinazzi…” afferma ironicamente l’artista.

