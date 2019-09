Clara Ghinazzi, figlia di Pupo/ “Le donne di papà? Ho sempre vissuto tutto con…”

Nel giorno del 64esimo compleanno di Pupo, Caterina Balivo, nello studio di Vieni da me, ospita Clara Ghinazzi, la figlia di Pupo, nata dall’amore tra il cantante e la moglie Anna: “io ho 28 anni, poi c’è Ilaria che ha 17 anni più di me e Valentina che abita in Piemonte ed è nata da una liason di mio padre con una fan”, spiega la terzogenita di Pupo. Estroversa e a proprio agio davanti alle telecamere, Clara parla della vita sentimentale del padre rivelando di aver sempre vissuto con naturalezza la presenza di un’altra donna oltre alla madre: “Poi c’è la compagna di Patricia che stanno insieme da 30 anni mentre con mia madre da 40. Io vivo questa situazione molto tranquillamente anche se può sembrare una cosa non normale, ma io la vivo con tranquillità perchè mio padre non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonstante il suo avoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente”.

CLARA GHINZZA, FIGLIA DI PUPO: “A NATALE STIAMO SEMPRE TUTTI INSIEME”

Clara Ghinazzi non ha mai sofferto per la presenza di Patricia nella vita di suo padre Enzo: “Mia sorella più grande è nata e poi si è venuta a creare questa situazione quindi per lei è stato diverso mentre quando sono nata io Patricia già c’era e quindi ho preso tutto con più serenità”, confessa la figlia di Pupo. Clara, poi, rivela di essere stata oggetto di insulti per le scelte sentimentali del padre: “A scuola mi hanno sempre fatto delle battute, ma io ho sempre risposto quasi come se fosse tutto regolare, tutto normale e alla fine, loro restavano scioccati da tutto questo“. Infine, Clara Ghinazzi confessa che, a Natale e a Pasqua festeggiano sempre tutti insieme essendo una grande famiglia allargata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA