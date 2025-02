Ecco chi è Clara Giglio, la moglie di Francesco Tricarico: partecipò ad un suo vecchio album…

La vita privata e sentimentale di Francesco Tricarico resta avvolta nel mistero. Nonostante i tanti anni di carriera e di esposizione mediatica, si sa poco o nulla delle questioni di cuore del cantante. Sappiamo che è sposato, ormai da un bel pezzo, con la moglie Clara Giglio. Curioso che la sua compagna di vita, nonché madre dei due figli Giulio e Sofia, sia stata anche interprete in una canzone intitolata Da soli io e te, contenta nell’album L’Imbarazzo.

Al di là di questa piccola chicca, nota perlopiù ai fan appassionati di Francesco Tricarico, la loro storia d’amore è rimasta piuttosto nell’ombra negli anni. D’altronde il cantante ha sempre dimostrato di essere piuttosto introverso e riservato, almeno per quel concerne le questioni più intime e private.

Francesco Tricarico e Clara Giglio, dal loro amore la nascita di Sofia e Giulia: oggi i due figli…

Come dicevamo, però, dalla storia d’amore tra Francesco Tricarico e sua moglie Clara Giglio sono nati due figli. Il cantante e la sua compagna hanno realizzato il sogno di costruire una famiglia e oggi Clara, Francesco, Sofia e Giulia sono più uniti che mai. Il figlio maschio è anche il primogenito e oggi va per i sedici anni. La femmina, invece, è l’ultima arrivata in casa Tricarico Giglio e ha appena cinque anni.

Chissà che il cantante non riesca a trasmettere la sua passione per la musica ai figli; di sicuro per la piccola Sofia è ancora molto presto per decidere il suo futuro, mentre Giulio probabilmente sta cominciando a sperimentare tra le sue passioni, con mamma Clara e papà Francesco sempre pronti a sostenerlo.

