Clara ha un fidanzato? Dopo la fine della storia con Jacopo Neri e i rumors su una storia con Fedez, ora ha un altro compagno?

Dopo un’estate colma di gossip, che l’hanno vista spesso accostata a Fedez con il quale in realtà ha collaborato per ragioni lavorative, in una canzone, “Scelte stupide”, Clara ha un fidanzato? L’artista originaria di Varese, che ha raggiunto la notorietà con “Mare Fuori” dove ha lavorato come attrice e interprete della colonna sonora, è stata a lungo legata allo stesso ragazzo. L’ex fidanzato dell’artista si chiama Jacopo Neri: i due sono stati insieme per tre anni e hanno fatto progetti importanti insieme, nonostante la vita li abbia portati poi a prendere direzioni separate.

Clara e Riccardo Calafiori sono fidanzati?/ Esplode la bomba: "Erano insieme a Milano"

Dopo la fine della storia con Jacopo, Clara è stata appunto accostata a Fedez: gossip che, inizialmente, i due non hanno smentito, anzi, hanno alimentato. Ma, come spiegato proprio da Clara, i due hanno deciso di alimentare un po’ le voci, senza smentire la loro presunta relazione, anche per gioco. Ma attualmente cosa sappiamo della vita privata della cantante? Clara è fidanzata?

Clara Soccini è fidanzata?/ "La storia più importante": dopo Jacopo Neri, foto col misterioso ragazzo che...

Clara ha un fidanzato? “Non sono innamorata”

In un’intervista estiva a Vanity Fair, Clara ha raccontato di essere single e non innamorata. La cantante di Varese ha spiegato, infatti, di non avere un uomo al suo fianco dopo aver concluso la storia con Jacopo Neri, particolarmente importante e significativa per la sua vita.

A luglio, comunque, il settimanale di gossip “Chi” ha pubblicato le foto di Clara in compagnia di un ragazzo misterioso: i due si tenevano mano nella mano nella cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico, in Toscana. Non si è saputo niente, poi, di quel misterioso ragazzo al fianco di Clara: non è chiaro, infatti, chi sia, né se sia il suo nuovo compagno.

Quando guadagnano Fedez e Clara ai concerti? Cachet clamorosi per i due cantanti/ Tutti i numeri