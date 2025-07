Clara in dolce compagnia al Teatro del Silenzio: “Con un uomo alto e moro, abbracci e carezze”, è il nuovo fidanzato della cantante?

L’estate è la stagione dove la passione ribolle, di pari passo con le temperature sempre più elevato; i volti noti del mondo dello spettacolo finiscono nel vortice della cronaca rosa e nelle ultime ore è stata inghiottita dalla curiosità anche Clara Soccini. La giovane cantante è da settimane al centro dei gossip per via delle voci sul presunto flirt con Fedez; ora che però il rapper sembra avere il cuore impegnato, anche lei pare abbia deciso di uscire allo scoperto dopo la rottura con l’ex fidanzato Jacopo Neri.

Clara ha un nuovo fidanzato? La domanda è lecita stando a quanto riporta Chi Magazine con tanto di foto in allegato. La cantante è reduce dall’esibizione magistrale ed emozionante con Andrea Bocelli presso il Teatro del Silenzio; proprio ieri però è tornata in vesti da spettatrice e, non era sola!

“Era con un ragazzo alto, moro. Tra i due la complicità è tangibile, sono arrivati insieme tenendosi per mano…”, lo racconta Chi Magazine a proposito della scorsa serata con protagonista Clara e un ragazzo ‘misterioso’ che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Per ora bocche cucite; a parlare sono le immagini che secondo il portale di gossip sarebbero inequivocabili in termini di complicità e affetto.

Dopo essersi dichiarata single proprio qualche settimana fa e dopo le roventi voci a proposito di un possibile idillio sentimentale con Fedez dopo la collaborazione per ‘Scelte stupide’, Clara potrebbe avere un nuovo fidanzato: non è dato sapere a proposito della sua identità ma dagli scatti non sembra essere un volto noto del mondo dello spettacolo. Vedremo se nelle prossime settimane sarà la cantante a rompere il silenzio e raccontare qualcosa di più.