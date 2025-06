Clara, un'estate ricca di gossip: la cantante sembra vicinissima a Fedez con il quale ha collaborato nella canzone "Scelte stupide"

Si chiama “Scelte stupide” la hit estiva sfornata nel mese scorso da Fedez e Clara. I due hanno collaborato insieme al brano che ha fatto impazzire tantissime persone, con un sound estivo e una melodia che sembra preannunciarsi in grado di rimanere nella testa. A quanto pare proprio dalla collaborazione tra i due sarebbe nato qualcosa di più profondo, ovvero una simpatia che si sarebbe trasformata in amore. Sembrerebbe, infatti, che tra Clara Soccini e Fedez ci sia del genero: i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano e sembrano scambiarsi un tenero bacio.

A smentire tutto, poco dopo, ci aveva pensato Clara, scrivendo: “Fake news”. E ancora, la cantante che ha preso parte a Sanremo 2024 e 2025 ha ribadito, sempre tramite i social: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. A quanto pare, però, nonostante la smentita della cantante tra i due ci sarebbe davvero qualcosa. Non si sono placate, infatti, le voci, così come non sono affatto terminate le paparazzate dei due insieme: solamente pochi giorni fa i due sono stati avvistati in Puglia dove si sono recati per prendere parte a “Battiti live”. I due, in piscina a Polignano a Mare, sono stati visti prendere il sole insieme e divertirsi in maniera energica e appassionata. Possibile, dunque, che nonostante la smentita ci sia qualcosa? Assolutamente sì.

Clara, addio a Jacopo Neri dopo due anni d’amore: ora c’è Fedez?

Clara Soccini si è lasciata con Jacopo Neri, il suo ex fidanzato, dopo due anni d’amore. Lui avrebbe fatto le valigie e sarebbe andato via di casa, lasciando la cantante sola nella sua abitazione di Milano. Questo per via della vicinanza di lei a Fedez? Non è da escludere, visto che Jacopo avrebbe anche tolto il “follow” su Instagram al rapper.