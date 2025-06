Dopo il presunto bacio tra Fedez e la cantante Clara è scoppiato il finimondo sui social. C’è chi è convinto che lo scatto pubblicato da Chi sia quello di un evidente intesa tra i due artisti, e che il rapper rozzanese si sia innamorato della sua partner musicale di questo periodo. Ecco cosa riportava il settimanale: “L’intesa fra il rapper e la cantante non è solo artistica. Le immagini esclusive che provano che tra loro c’è qualcosa di più. Clara, infatti, risultava fidanzata da tempo con Jacopo Neri. Questa immagine cambia il corso degli eventi?“.

Ebbene sì, la bellissima Clara è fidanzata con Jacopo Neri ormai dal 2022, un uomo affidabile e comprensivo a detta della cantante che le è stato accanto in ogni momento della sua carriera, soprattutto nei periodi più bui in cui si stava costruendo un’identità. Sebbene nella foto non si riescano a distinguere bene le labbra dei due, per il settimanale Chi è tutto molto chiaro: la collaborazione musicale si è evoluta in qualcosa di più importante. In questo periodo Fedez e Clara stanno facendo numerose esperienze insieme, come Radio Zeta Future Hits Live 2025 dove si sono esibiti con tanto entusiasmo. Nelle ultime ore, però, la Soccini non è riuscita a trattenersi e si è sfogata su Instagram e su X.

Clara, i fan non hanno dubbi sul bacio con Fedez: “Chiudeva gli occhi…“

Stanca di sentir parlare del bacio con Fedez, Clara ha deciso di intervenire per chiarire la situazione: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata e ripeto che sono solo delle invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto“. I fan, però, non le credono e continuano a pensare che la posizione dei due nella foto fosse quella di un vero e proprio bacio. Nell’immagine si vede Clara che si abbandona chiudendo gli occhi mentre Fedez è ad un millimetro da lei. Davvero questione di prospettiva?

