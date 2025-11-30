Cecilia Rodriguez è una mamma felice da quando ha potuto abbracciare per la prima volta la figlia Clara Isabel, ma la gravidanza è stata dura...

Da quando è nato la figlia Clara Isabel, il sogno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di diventare genitori si è realizzato. Un sogno che sembrava potesse sfuggire, dato che per anni la coppia ha dovuto convivere con evidenti difficoltà, al punto quasi da arrendersi. In una intervista rilasciata di recente a Verissimo, nel salotto di Canale 5, la modella ha ammesso di essere rimasta incinta esclusivamente grazie alla scienza. “In modo naturale non era riuscita…”, ha spiegato teneramente Cecilia Rodriguez, ammettendo anche di aver avuto paura prima del parto.

“Volevo che succedesse in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere”, ha confessato la showgirl, spiegando quanto si fosse attaccata all’idea di diventare madre. Ormai, da tempo, aveva maturato al consapevolezza che per lei e Ignazio era giunto il momento di mettere su famiglia.

Cecilia Rodriguez, la fecondazione assistita e la paura durante la gravidanza: “E’ andata bene ma…”

Purtroppo però le cose non sono andate per il verso giusto, almeno nei primi anni, fintanto che Cecilia Rodriguez non si è decisa a prendere una decisione molto importante, grazie al suggerimento di un medico che l’aveva messa in guardia. “Mi disse che stavo perdendo tempo e che non c’era la sicurezza sulla fecondazione. Ma il desiderio era troppo ed è andata bene alla prima”, ha sottolineato Cecilia. Oggi la showgirl è felicissima per la maternità e si gode il momento assieme al suo grande amore. I momenti difficili hanno messo a durissima prova la coppia, ma la Rodriguez e Moser non si sono mai persi d’animo e hanno continuato a sperare, non lasciando nulla di intentato.

“Vedevo delle mie amiche incinte e mi faceva male e mi chiedevo come mai non capitasse a me. Le persone non si rendono conto che abbiamo passato momenti difficili…”, l’amara constatazione di Cecilia. Che ora però guarda al futuro con più serenità e la consapevolezza di essere stata fortunata: “Perché non per tutte succede lo stesso”.