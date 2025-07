Clara, l'estate da single della cantante: dopo la fine della storia con Jacopo Neri, suo ex fidanzato, paparazzata con Fedez. Gossip e smentite

Cantante ma anche attrice di successo, Clara sta vivendo la sua estate da single dopo la fine di una lunga storia d’amore. L’artista è stata legata per tre anni a Jacopo Neri, un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo ma inevitabilmente conosciuto per via della sua relazione con lei.

I due hanno vissuto una storia d’amore importante, tanto che la stessa Clara raccontava di lui: “Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino”. Poi, per Clara è arrivato il successo, con Mare Fuori e poi con Sanremo, ma il suo compagno è rimasto sempre al suo fianco anche nei cambiamenti della vita.

Clara Soccini ha un nuovo fidanzato?/ "Beccata a Capri con un amato ex volto di reality": lo scoop

Clara e Jacopo Neri si sono lasciati nel 2025. Le voci di una rottura si rincorrevano da tempo anche perché lei è stata più volte accostata a Fedez. A quanto pare, però, si sarebbero lasciati non a causa del rapper. A confermare la separazione da Jacopo Neri, dopo settimane di voci, è stata proprio Clara, che a Vanity Fair ha ammesso: “Sono single e non da molto”. Una rottura che sarebbe arrivata dunque poco prima dell’estate per la cantante e il suo ormai ex fidanzato, il bellissimo Jacopo.

Clara, è ufficialmente finita con l'ex Jacopo Neri: "Oggi sono single"/ "Se sono innamorata? La verità"

Clara Soccini sta con Fedez? “Gossip mi diverte ma…”

Dopo aver confermato la rottura con l’ex fidanzato Jacopo Neri, Clara ha anche ribadito come non ci sia alcun flirt con Fedez. A quanto pare la cantante ha voluto giocarci un po’ su, smentendo ma lasciando sempre aperta una porticina: “Mi diverte il gossip – ha ammesso l’artista – Anche se mi infastidiscono i fotomontaggi, possono fare male”.

I due sono stati paparazzati insieme più volte, in atteggiamenti sembrati spesso anche piuttosto intimi: non ci sarebbe però nulla oltre la semplice amicizia. Nessuna storia d’amore, dunque, né flirt tra Fedez e Clara: lui, infatti, di recente è stato visto con altre donne, mentre lei si gode la sua estate da single.

Fedez confessa: "Bacio con Clara? Ecco la verità"/ "Divorzio da Chiara Ferragni? Fatta una scelta sui figli"