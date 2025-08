Clara muore ne Il paradiso delle signore 10? Anticipazioni bomba nuove puntate a settembre: svelato anche il destino di Alfredo

Clara muore ne Il paradiso delle signore 10? Anticipazioni bomba sul ritorno

Cresce sempre di più l’attesa per le nuove puntate della soap di Rai 1 che torneranno in onda a partire da lunedì 8 settembre 2025 sempre nel pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 16.00 in punto. E dalle anticipazioni Il paradiso delle signore 10 si scopre che ci saranno tantissimi colpi di scena tra new entry, ritorni e addi. Nelle scorse settimane, tuttavia, ha preso vita uno spoiler circa la possibile morte di un amato personaggio: Clara muore ne Il paradiso delle signore 2025? In realtà nelle anticipazioni ufficiali non c’è alcun riferimento alla possibile morte di Clara Boscolo, anzi è possibile anche un breve ritorno nelle nuove puntate.

Andando con ordine, Clara Boscolo non sarà ne Il paradiso delle signore 10. Il personaggio interpretato da Elvira Camarrone non è più presente nella soap dalla puntata del 31 gennaio 2025. La giovane Venere ha deciso di trasferirsi in Belgio per seguire il suo sogno di diventare un’affermata ciclista, turbolenta poi è sempre stata la relazione della Venere con il magazziniere Alfredo Perico. Tuttavia proprio poco prima di partire il giovane le ha fatto una romantica proposta di matrimonio con tanto di anello di fidanzamento che ha fatto capitolare la Boscolo. E così Clara e Alfredo hanno detto addio a Il paradiso delle signore 10 trasferendosi in Belgio ma non è previsto nessun avvenimento luttuoso e drammatico anzi non è escluso il ritorno nella nuova stagione.

Il paradiso delle signore 10, svelato il destino di Alfredo: ci sarà nella prossima stagione?

Si segnala, inoltre, che nel cast de Il paradiso delle signore 10 completo di tutti gli attori sia quelli storici e principali che le new entry non compare Gabriele Anagni, colui che da due stagioni dà il volto al magazziniere Alfredo Perico. Segno che molto probabilmente il personaggio non ci sarà nella nuova stagione. E del resto nei mesi scorsi terminata la messa in onda delle nuove puntate l’attore romano aveva condiviso sui social, e poi rimosso, un criptico post che lasciava intendere il suo addio alla soap. Insomma sembra svelato il destino di Alfredo: non si sarà ne Il paradiso delle signore 10, o meglio sicuramente non sarà un personaggio ricorrente presente in tutte le puntate ma nulla esclude che lui e Clara possano fare un breve ritorno.