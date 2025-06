Clara e Fedez, solo amici o qualcosa di più? Il podcast diventa virale e i fan continuano ad avere grossi dubbi sulla loro relazione.

No, Clara e Fedez non stanno insieme. Almeno, questo è quello che hanno affermato loro due nell’ultima puntata di Pulp Podcast dove la cantante è stata ospite del rapper e di Mr. Marra. In questa occasione, i due hanno avuto modo di chiarire tutto sui sospetti dei fan, i quali sono convinti contro ogni prova, che ci sia in corso un flirt bello e buono. Infatti, pochi giorni fa il settimanale Chi aveva pubblicato foto esclusive di Clara e Fedez, e da lì era scoppiato il putiferio.

Infatti, la coppia sembrava essersi appena data un bacio: Fedez era di fronte a lei ad un palmo dal suo naso, e lei aveva gli occhi chiusi. Insomma, uno scatto che apparentemente non poteva generare equivoci, anche se Clara si è fatta sentire subito dopo sui social dicendo che si è trattato solo di un errore di angolazione e che tra di loro non c’è nulla più di una semplice collaborazione. Ma i rumor non si sono spenti, e solo oggi 16 giugno, Clara ha deciso di partecipare al podcast di Fedez per spiegare la situazione.

Clara scherza con Fedez sul presunto flirt: la frase choc su Ketama

“Ma vogliamo parlare del nuovo gossip dell’estate?“, ha esordito ad un certo punto Mr.Marra forse per far virare l’argomento sul presunto bacio tra Fedez e Clara. Tra gli ospiti c’era anche Ketama, che è stato preso come oggetto di una risposta ironica. Infatti, Fedez ha confermato una presunta relazione con il rapper, ovviamente solo per finta e per ironizzare sul gossip uscito con la cantante. A quel punto tutti sono scoppiati a ridere e si è passati a discutere del lavoro dei paparazzi al giorno d’oggi. Reazione che ha volutamente fatto capire al pubblico che tra Clara e Fedez non c’è niente se non una bella amicizia. Eppure, tra i commenti i fan si dimostrano decisamente increduli e restano convinti del fatto che l’immagine diffusa da Chi fosse proprio quella di un bacio.