“She could beat me but she could not beat my outfit”, queste le parole che Clara ha pubblicato sui social con un video di Rihanna. Tradotto significa: “Potrebbe battermi ma non potrebbe battere il mio look” e molti fan hanno percepito le sue parole come una vera e propria frecciata a Sarah Toscano che di recente si era vestita in modo molto simile a lei con un top pressoché uguale al suo.

È bastata una storia Instagram per far parlare tutto il web di un possibile dissing tra Clara e Sarah Toscano e tutto sarebbe riferito ad un outfit indossato dalla cantante di Amici, la quale avrebbe ‘copiato’ la collega spudoratamente. Non bisogna trascurare che al momento Clara è al centro del gossip e tutto quello che fa viene beccato dagli utenti che cercano di capire tutti i retroscena sulla sua vita privata. In particolare, dopo il successo con Fedez in “Scelte Stupide”, si è mormorato di un possibile flirt tra i due.

Clara rincara la dose: “Tutto molto originale in certe“. Cosa voleva dire?

In ogni caso non è ancora chiaro se Clara si stesse rivolgendo a Sarah Toscano o se fosse solo una semplice coiincidenza. “Tutto molto originale in certe”, ha però aggiunti la cantante. In poche ore, però, l’artista i è trovata a smentire per spegnere tutti quei rumor che stavano corrento su suo conto: “Ma amori, nooo!”, ha scritto su Instagram, smontando la possibilità di una frecciata all’amatissima cantante.I fan, però, non credono molto nelle sue parole e sono convinti che non sia solo una semplice coincidenza. Al momento Clara accetta le indiscrezioni sulls sua vita privata, come il rumor del bacio con Fedez: “Iopenso che il gossip faccia parte del gioco, ok… ci sta. Fa parte del gioco”