Nelle ultime settimane protagonisti assoluti del gossip italiano sono stati Fedez e la cantante Clara che come sappiamo, ultimamente hanno collaborato al singolo “Scelte Stupide”. Eppure, una paparazzata li ha inchiodati facendoli finire nella bufera: sembra infatti che da una fotografia diffusa dal settimanale Chi, i due si stessero baciando teneramente poco dopo le prove.

L’attrice di Mare fuori, dopo aver saputo dei rumor sul suo conto si è subito infuriata e ha pubblicato su Instagram una storia in cui spiega che è tutto frutto di un grande malinteso. Fedez, invece, reduce dal divorzio con l’influencer Chiara Ferragni non si è ancora espresso a riguardo tanto che diverse persone hanno pensato che quel finto bacio sia figlio di una grande macchinazione al fine di far parlare del loro rapporto lavorativo e della canzone che hanno scritto insieme. Quel che è certo è che i due si trovano molto bene sul palco, dove sono apparsi piuttosto affiatati e complici tanto che diversi fan sono assolutamente convinti dell’ipotesi di una relazione in corso.

Dopo le foto uscite dal settimanale Chi a nulla è servita la smentita di Clara, la quale ha fatto gioco forza sulla possibile prospettiva particolare del fotografo, angolazione da cui sarebbe stato scattato un bacio con fraintendimento. Che sia solo un grande piano mediatico per finire al centro dei social? Ieri sera mercoledì 11 giugno 2025, i cantanti si sono esibiti ancora insieme esortati dal pubblico a scambiarsi un bacio di fronte a tutti. Fedez e Clara, però, si sono rifiutati di seguire le incitazioni dei fan.

Ma non finisce qui. Clara in un’intervista SuperGuidaTV ha raccontato di non essere spaventata dal gossip, consapevole che le chiacchiere sul suo conto facciano parte del gioco. Si è espressa positivamente invece sulla collaborazione con Fedez nella canzone Scelte Stupide, un singolo che sta avendo un grandissimo successo. La cantante e attrice di Mare fuori ha raccontato che dopo Sanremo, il rapper l’aveva invitata in studio e che da lì è nata una bella sinergia a livello musicale. Per quanto riguarda invece il suo possibile ritorno a Mare fuori, non ci sono ancora conferme, anche se Clara al Taormina film festival si è espressa in modo più negativo che positivo, dicendo che adesso non saprebbe rispondere a questa domanda.