Il talk di Rai Tre Chi l’ha visto? torna ad approfondire questa sera la vicenda della povera Clara Rossignoli, la donna scomparsa dalla provincia di Verona all’inizio del mese di aprile, e dunque svanita nel nulla da circa due mesi. Dove si trova? Quasi sicuramente è deceduta, come ha ripetuto più volte la figlia Marta, parlando negli scorsi giorni a Storie Italiane: “Sicuramente è morta, ma voglio conoscere la verità e non mi fermo”.

Chissà che un passo in più verso la scoperta di ciò che le è accaduto non arrivi proprio grazie a Chi l’ha visto?, che questa sera promette di mandare in onda delle testimonianze inedite, si spera rilevanti, per capire magari dove possa essere finita la donna.

CLARA ROSSIGNOLI, CONTINUANO LE RICERCHE

Le ricerche da parte delle autorità non si sono mai fermate in questi quasi due mesi di scomparsa, e la scorsa settimana si sono concentrate nella zona vicino all’abitazione del nipote di Clara Rossignoli e della sua ex compagna, dove l’anziana signora 79enne, tra l’altro, viveva. Ricordiamo che, per la sua sparizione, sono finiti sul registro degli indagati Mattia Nascimben, appunto il nipote dell’anziana, ed Erica Chiaron, l’ex compagna.

Le accuse nei loro confronti sono quelle di omicidio e occultamento di cadavere, accuse ovviamente gravissime. I due si dichiarano comunque estranei ai fatti, respingendo le malelingue, e negli scorsi giorni hanno aperto le porte della propria abitazione agli inquirenti, per favorire le indagini e la ricerca del cadavere della povera donna. Dove è finita? Chi potrebbe averle fatto del male? Cosa le è successo? Sono tre domande fondamentali a cui chi indaga sta cercando di dare una risposta, analizzando i giorni precedenti alla sparizione, ma anche ascoltando testimoni e parenti vicini.

CLARA ROSSIGNOLI, LE CONTINUE LITI IN CASA

È possibile che davvero il nipote e l’ex compagna l’abbiano uccisa? Diverse persone hanno parlato con la stampa negli ultimi due mesi, a cominciare dalla suddetta Marta, figlia della scomparsa, che ha riferito che i carabinieri erano intervenuti ben otto volte presso l’abitazione dove viveva l’anziana, per via di continue liti in famiglia, chiaro indizio di come quella convivenza fosse ormai diventata insostenibile. Tale indiscrezione è stata confermata anche da un vicino di casa.

C’è poi il fatto che il 38enne nipote dell’anziana abbia denunciato, secondo gli inquirenti, troppo tardivamente la scomparsa della nonna: il ragazzo si è infatti recato presso le forze dell’ordine il 14 aprile, ma amici e conoscenti di Clara Rossignoli raccontano di non averla più vista al bar dall’8 aprile, locale che frequentava quotidianamente. Come mai, dunque, questo lunghissimo lasso di tempo? Chissà che questa sera Federica Sciarelli, al timone di Chi l’ha visto?, non riesca a fare chiarezza: solitamente ci riesce molto bene.