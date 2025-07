L’Estate in Diretta ha parlato ieri con la figlia di Clara Rossignoli, la signora Marta. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia del ritrovamento di un corpo nel fiume, appartenente ad una donna, e forse potrebbe essere proprio quello dell’anziana signora sparita dal veronese. “Me la sono sognata, stesa nel mio letto – ha raccontato la donna su Rai Uno – l’ho proprio sentita, le ho chiesto cosa le è successo e mi ha detto che non poteva dirmelo”. E ancora: “Da una parte voglio trovarla ma è un dolore grande. Almeno per vederla l’ultima volta. Secondo me si tratta del corpo di mia mamma, me lo sento”

E ancora: “Sto male, forse quell’abbraccio nel sogno è stato per farmi capire che era l’ultimo, lei non si è uccisa, qualcuno l’ha buttata del fiume, non si sarebbe mai uccisa. Mia figlia è distrutta, le sto dando forza io anche se è dura”. E ancora: “Non sto vivendo bene questi momenti perchè devo farmi forza ma ce la devo fare. Non so se indossava qualcosa, ma so che aveva il rosario, questo lo so. E’ stato un sogno premonitore, ho sentito che mamma mi si avvicinava nel letto e mi ha dato un abbraccio forte forte, le ho chiesto di dirmi qualcosa e mi ha detto che non poteva dirmi niente. Mia figlia la stessa sera ha sognato il nonno che chiamava la nonna. Io mi sento che è lei. Io dico che mamma non può essersi suicidata, lo escludo, l’ho escluso dall’inizio, sono convinta che qualcuno me l’ha uccisa”.

CLARA ROSSIGNOLI, LA FIGLIA MARTA: “NON HO ACCUSATO NESSUNO”

La figlia di Clara Rossignoli, parlando poi dei due indagati Mattia, suo figlio, ed Erika, l’amica dello stesso, precisa: “Non ho puntato dito contro nessuno voglio solo giustizia per mamma. Sono venuti ad indagare anche nella casa di mio marito, ho aperto, hanno guardato, sono entrati i ris, non hanno toccato niente e se ci fosse stato qualcosa fra me e mamma, era perchè volevo che mio figlio avesse un lavoro, non penso sia una cosa brutta da chiedere”.

“Il fatto che sono 20 anni che non la vedo e non la sento, sono bugie, io vedevo mamma, la vedevo al bar, l’avevo vista anche recentemente. Mamma non frequentava brutta gente, ho conosciuto tutte le persone che erano pronte ad aiutarmi e ad aiutare la ricerca di mamma. L’ultima volta che ho parlato con mio figlio è stata una settimana dopo la scomparsa, una brutta discussione, mi ha fatto piangere. Non era una donna come la descrivevano loro, non aveva demenza senile. Lei era scomparsa l’8″, ma la denuncia è arrivata 3 giorni dopo.

CLARA ROSSIGNOLI, LE PAROLE DI ERIKA

Estate in diretta ha parlato anche con Erika, uno dei due indagati, che in merito a queste ultime notizie su Clara Rossignoli, circa il possibile ritrovamento del corpo, ha detto: “Abbiamo sentito ma non sappiamo niente, abbiamo paura a esprimere un pensiero per non essere sbagliati, da una parte speriamo che finisca questo incubo, dall’altra non lo so. Oltre a dare pace finalmente, a chiudere, sappiamo che sarebbe il modo per essere creduti, so che è un po’ egoistica come cosa. Speriamo di avere un po’ di pace”.