Si parla della scomparsa di Clara Rossignoli a Storie Italiane, con il giallo di un furgone di proprietà di un uomo amico di Erica, ex nuora della stessa scomparsa. “Ho avuto la sfortuna di aver frequentato questa ragazza – ha raccontato l’uomo, non indagato, al talk di Rai 1 – il sangue? Può essere roba mia, forse della Erica, magari di un’altra persona, mi hanno perquisita casa, mi hanno portato via il furgone, i telefoni, io sono a disposizione, pronto a dare la mia versione”.

Storie Italiane ha parlato anche con la signora Marta, la figlia di Clara Rossignoli, che ha spiegato: “Io sono stanca che continuano a sporcare il nome di mamma e vorrei che pensassero ad altre cose, mi riferisco a loro (gli indagati Mattia Nascimben, nipote della donna, e Erica Chiarion, sua convivente), perchè a me questo da fastidio anche perchè lei non può rispondere”. E ancora. “Non è più viva secondo me, non c’è più ormai, mi sono convinta”. Clara Rossignoli non ha mai parlato di problemi all’interno della casa dove viveva (assieme ai due indagati) “Si voleva tenere tutto per lei”, dice ancora la figlia della scomparsa”.

SCOMPARSA CLARA ROSSIGNOLI, LA FIGLIA: “CONTINUERO’ A LOTTARE”

Bisogna quindi attendere il proseguo delle indagini e che capire se emergerà qualche novità in più: “Io continuerà a lottare fino alla fine – aggiunge la donna – non mollo, voglio la verità. E’ faticoso, ho il dolore della scomparsa di mamma e mio figlio indagato (Mattia Nascimben ndr), io ci metto la faccia e ce la metterò fino alla fine, non mi vergogno affatto, assolutamente”.

La povera Clara Rossignoli è sparita dall’inizio del mese di aprile, di conseguenza parliamo di quasi due mesi di sparizione, ed è anche per questo che la figlia non crede più all’ipotesi di ritrovare in vita la sua povera mamma: speriamo che venga smentita ma ogni giorno che passa diminuisce sempre di più la speranza.

