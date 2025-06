Continua ad essere un mistero la sparizione di Clara Rossignoli, l’anziana signora di Legnago, della provincia di Verona, che non si trova più dai primi di aprile, quindi da circa due mesi. Purtroppo la donna è quasi sicuramente deceduta ma nonostante ricerche serrate nessuno è riuscito fino ad oggi a trovare il suo cadavere. Per la vicenda sono indagati il nipote della stessa Clara Rossignoli ed Erika, ex compagna del nipote. I tre vivevano tutti assieme, nella stessa casa, e vicini e altri testimoni raccontano di continue liti: non si sopportavano.

Kata, la pista del condominio vicino all'hotel Astor/ La mamma: “Hanno sentito una bimba urlare...”

Chi l’ha visto ha provato ad indagare sulla questione, come sta facendo ormai da settimane, e ieri ha parlato con Marco Falavigna, avvocato di Erika: “Inizialmente non volevo fare questa intervista – racconta il legale alle telecamere di Rai Tre – poi mi ha chiamato Erika e mi ha detto di farla, perchè non volevo parlare? Perchè una persona è giusto che venga lasciata in pace in determinati momenti. Lei è indagata per omicidio ok…”.

Delitto Garlasco: Andrea Sempio, il papà “Era a casa con me quel giorno”/ “Scontrino? Non ci siamo pentiti”

CLARA ROSSIGNOLI, L’AVVOCATO E IL CAPO DI INCOLPAZIONE PIU’ GRAVE

La giornalista chiede quindi come mai il capo d’incolpazione si sia aggravato da istigazione al suicidio ad omicidio: “Da quanto mi è parso di capire – racconta l’avvocato di Erika – è diventato omicidio per una certa discrepanza, a detta della procura, fra i racconti di quando lei è stata vista dall’uno piuttosto che dagli altri, che probabilmente non sono stati in grado di spiegarsi compiutamente”.

Ma quando è stata l’ultima volta che hanno visto Clara Rossignoli? “Erika mi ha detto che l’11 aprile si sono accorti che non c’era, non mi ha detto come se ne sono accorti, ‘abbiamo verificato che è scomparsa’”.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Stasi e Chiara Poggi si amavano, perchè avrebbe dovuto ucciderla?!”

CLARA ROSSIGNOLI, L’AVVOCATO: “FATTA TARDI LA DENUNCIA PERCHÈ…”

Gli inquirenti fanno notare che la denuncia di scomparsa sarebbe scattata in ritardo, probabilmente un fatto sospetto che ha indotto gli stessi a puntare un faro verso i due: “Loro in quel momento non hanno fatto denuncia – conferma l’avvocato – non so perchè, non avevano rapporti tali… magari non si vedevano per qualche giorno, era una situazione di persone separate in casa”.

Su cosa accadde la sera dell’8 aprile: “La sera dell’8 c’è stata una discussione e fine, io posso solo dire che sono persone abbastanza semplici, che interessi avrebbero a fare fuori una persona che comunque era la proprietaria di casa loro e che in caso di sparizione andavano anche fuori in fretta? Io li vedo tranquilli ma anche persone incapace di costruirsi un quadro probatorio di assenza di prova, è molto difficile, se effettivamente fosse successo quello che viene ipotizzato, qualche errore l’avrebbero fatto”. Per il legale quindi, Erika e il nipote di Clara Rossignoli sarebbero incapaci di commettere un omicidio: ma allora dove è finita questa anziana signora che passava tutto il giorno al bar e che era voluta bene da tutti in paese?

CLARA ROSSIGNOLI, PARLA L’AMICO DI ERIKA

Le telecamere di Rai Tre hanno parlato anche con l’amico di Erika, una persona non indagata, ma cui è stato sequestrato il furgone in quanto sullo stesso sono state trovate delle tracce di sangue. L’uomo racconta della sera dell’8 aprile scorso, spiegando: “Io l’ho chiamata quella sera, poi è uscita fuori e siamo rimasti in macchina un’ora e mezza, quindi sono andato via e lei è rientrata in casa. Sono andato a casa mi son preparato due pizze e ho preso una bottiglia di vino, sono tornato con dei taglieri e le pizze coperte con la carta stagnola, era mezzanotte e mezzo, siamo stati li due orette. La Clara non l’ho vista, ho dato per scontato che fosse a letto per l’orario, ma non ho visto direttamente la stanza della signora”.

E ancora: “La mattina dopo sono andata a trovare Erika ma non stava bene, era a letto, ha detto che aveva dormito poco, aveva i suoi problemi di salute. Clara non era in casa, non mi è stato detto niente, ho immaginato che non ci fosse. Io sono arrivato lì verso le 8:30 del mattino e la signora non l’ho vista, io sono stato lì un’oretta, non l’ho più rivista”.

CLARA ROSSIGNOLI, L’AMICO DI ERIKA: “IMMAGINAVO CHE MI AVREBBERO ATTENZIONATO”

Sul fatto che gli inquirenti lo abbiano attenzione, l’uomo spiega: “Avevo immaginato che gli inquirenti si sarebbero interessati anche a me perchè in quel periodo ero l’unico che frequentavo la Erika, mi hanno sequestrato telefoni, computer, furgone. Le tracce ematiche trovate sul furgone – aggiunge – al 90 per cento sono mie ma potrebbero essere anche di qualcuno prima di me che aveva il camion visto che l’ho acquistato usato. Io sono tranquillo – sottolinea – ed ho sempre creduto alla versione di Erika e del nipote: come fanno due persone a far sparire una persona senza un mezzo? Hanno chiesto aiuto a me per far sparire una persona? Assolutamente no, io ho la mia vita, non farei mai una cosa del genere, non vado in galera per altre persone, se hanno fatto qualcosa di male ne risponderanno, io devo pensare a me, so che non ho fatto niente e basta”.

Bisogna aspettare le risultanze delle analisi sul materiale biologico rinvenuto sul camion dell’uomo, da cui realmente si capirà se lo stesso sia coinvolto o meno nell’omicidio di Clara Rossignoli: non abbiamo comunque motivi per dubitare della sua totale estraneità alla vicenda, e il fatto che non sia indagato conferma questa sensazione. Resta comunque in conclusione la solita domanda: dove è finita quella povera anziana di Legnago? Possibile che qualcuno abbia fatto sparire il suo corpo senza lasciare alcuna traccia?