Aggiornamento sul caso riguardante la scomparsa di Clara Rossignoli, a Storie Italiane, la donna sparita dal veronese dai primi giorni di aprile. Olga Mascolo, inviata del talk di Rai Uno dall’abitazione dove viveva Clara Rossignoli, ha spiegato: “Stamattina sono arrivati i carabinieri dei Ris, poco fa c’era un uomo del Ris che stava controllando una scala vicino ad un camino, una stufa, come ci ha detto la figlia Marta”.

Liliana Resinovich, il marito: "Non sapremo mai la verità sulla morte"/ Il fratello: "È un pagliaccio"

E ancora: “Era una preoccupazione della figlia, ci sono indagini in corso per omicidio, il corpo di Clara Rossignoli non si trova, e stanno facendo dei controlli sul camino. Stanno setacciando la casa, venerdì scorso ci sono stati dei rilievi. In questo momento Erica Chiarion e Mattia Nascimben (nipote della scomparsa ndr) si trovano all’interno della casa, loro dicono di essere tranquilli e che non è successo nulla, i ris stanno lavorando molto e vedremo se ci sarà qualche riscontro in queste nuove indagini. La volontà è quella di trovare il corpo della povera Clara, sperando sia viva, e capire cosa sia successo”.

Clara Rossignoli/ La figlia Marta: “Ormai sono convinta sia morta, sapere che mio figlio è indagato...”

CLARA ROSSIGNOLI, INDAGATI NIPOTI ED EX COMPAGNA

Ricordiamo che per la scomparsa di Clara Rossignoli sono indagati i suddetti nipote e la sua ex compagna, con cui la stessa sparita viveva. Entrambi si dicono tranquilli, rimandando ogni accusa al mittente, ma in precedenza, parlando con Storie Italiane, avevano descritto la stessa anziana come una persona che aveva dei debiti, che passava tanto tempo al bar e che probabilmente stava attraversando anche qualche problema psichico dovuto all’età.

Oggi le nuove indagini, con la speranza che realmente si possa arrivare alla verità, così come chiede ormai da diversi giorni la signora Marta, figlia della povera anziana sparita: ma chi avrebbe potuto fare male all’anziana, perchè ucciderla e farla sparire? La sensazione è che il cerchio si stia chiudendo e che nel giro di pochi giorni si scoprirà il tutto.

Simone Susinna "In passato si parlava solo del mio aspetto fisico"/ "La mia famiglia mi supporta in tutto"