Ospite del podcast di Fedez, la cantante Clara gli ha lanciato una frecciatina inaspettata: “Gli piacciono tanto le mie amiche”

Non si sa se sarà ufficialmente la coppia dell’estate, ma quel che si sa è che Clara e Fedez sono già la coppia più chiacchierata appunto perché non c’è nulla di ufficiale e di definito. Quando slacceranno i cordoni della loro intimità e della loro privacy svelando come stanno davvero le cose?

Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, che il rapper conduce con Mr Marra, la cantante gli ha lanciato una frecciatina che ai fan è sembrata quasi una scenata di gelosia: “A Federico piacciono tanto tutte le mie amiche”. Cosa c’è dietro questa frase? Tutti si sono divertiti a dare le loro teorie perché il gioco del gossip è infinito.

Clara e Fedez sono la coppia dell’estate? I fan non sono ancora sicuri

Si è vociferato molto sulla presunta relazione tra Fedez e Clara, ma per ora i diretti interessati non hanno ancora né smentito né confermato, anche se il magazine Chi ha pubblicato una serie di foto che oltre a ritrarli insieme, ha registrato il momento in cui si baciavano. Questo ha scatenato il gossip, ma anche la furia della cantante che ha spiegato essere solo un gioco di prospettiva.

Il paparazzo, però, ha smentito la cantante, e lanciando un dubbio: flirt in corso tra i due oppure strategia di marketing per sbarcare il lunario ora che sono usciti con il loro singolo che si sente ben poco in radio? Il pubblico dei Tim Summer Hits, poi, li ha messi in imbarazzo quando ha urlato loro di darsi un bacio sul palco: in quell’occasione lui ha fatto finta di nulla mentre lei ha detto chiaramente che non si sarebbe prestata a questa cosa.