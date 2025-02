Clara porta “Febbre” al Festival di Sanremo 2025, ma a colpire non è solo la canzone, bensì pure il suo look. Al viaggio introspettivo che si compie con il suo testo si affianca la luminosità del look con cui si è presentata sul palco dell’Ariston. I social hanno promosso a pieni voti il look della giovante artista, che parla di “abito da gala” nel testo della sua canzone, ed effettivamente si presenta così.

Addosso le piove una cascata di paillettes d’oro, a cui si aggiunge il corsetto con un gioco di laccetti per giocare con la scollature, le trasparenze e il vedo non vedo che fa sempre effetto.

Dal look al trucco e parrucco: Clara convince tutti a Sanremo 2025

L’anno scorso si era presentata con i completi Armani Privé, per il Festival di Sanremo 2025 invece Clara ha deciso di osare un po’ di più, ma senza esagerare, mostrandosi un po’ più disinvolta. Per quanto riguarda il parrucco, ha puntato su onde da sirenetta, del resto è ciò a cui si pensa vedendola.

Vanity Fair ha fornito qualche dettaglio in più del suo look rivelando che le onde “stropicciate” sono state create da Salvo Filetti di Compagnia della Bellezza per L’Oréal Professionnel, mentre per quanto riguarda il trucco, è bastato un rossetto nude e una matita nera, perché Clara non ha effettivamente bisogno di altro per esaltare la sua bellezza. “Sembra una dea“, è il commento che spopola sui social.