Clara e la smentita sul bacio di Fedez

Clara e Fedez sono al centro del gossip dopo la pubblicazione di una foto da parte del settimanale Chi a cui la cantante ha replicato smentendo tutte le notizie che stanno circolando sulla sua vita privata. Sui social, così, Clara ha scritto: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”, smentendo tutte le voci a cui, però, il settimanale Chi ha risposto con un articolo in cui ripercorre cos’è successo tra Clara e Fedez quando è stata scattata la voce in questione.

“Noi lo avevamo anticipato già ad aprile, quando li avevamo visti per la prima volta insieme di sera, dopo che avevano registrato il duetto estivo Scelte stupide. Ma lo scoop che vi mostriamo in anteprima – il servizio completo è sul prossimo numero di “Chi” – sembra non lasciare dubbi. Fra Fedez e Clara c’è qualcosa di più di una semplice collaborazione e questo apparente bacio lo confermerebbe”, con queste parole Chi commenta la situazione tra Clara e Fedez.

Chi: cos’è successo tra Clara e Fedez

La collaborazione artistica tra Clara e Fedez ha scatenato il mondo del gossip che continua ad occuparsi dei due artisti nonostante la smentita pubblica di lei. Nell’articolo di Chi, vengono svelati nuovi dettagli sull’incontro tra Fedez e Clara.

“Sono in compagnia di amici e scherzano in maniera confidenziale. Per quanto circondati da altre persone, sembrano soli: stanno seduti di fronte, si cercano, chiacchierano, ridono, si parlano all’orecchio, giocano… E giocano con l’attenzione che sanno benissimo avere su di loro.[…] Se anche non fosse vero che hanno una relazione sentimentale, la curiosità dei fan non può che fare bene al successo della loro relazione artistica: tutto fa hype e i fan, come noi (entrambi consapevolmente), ci andiamo dietro”, scrive ancora Chi.

