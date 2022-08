Clara Soccini: “Bacio con Sangiovanni? Non ne sapevo nulla”/ E sbotta contro il gossip

Clara Soccini e Sangiovanni si sono baciati? Interviene l’attrice

Nelle ultime ore i fan della coppia Sangiovanni-Giulia Stabile hanno temuto il peggio. Hanno iniziato a circolare le voci di un possibile tradimento ai danni della ballerina di Amici quando sui social è apparsa la foto di un presunto bacio di Sangio con un’altra ragazza. Lei è Clara Soccini, attrice che, in quella foto, stava però soltanto parlando col cantante. La versione esatta è stata data infatti dalla visione della scena da un’altra prospettiva, che ha così smentito il bacio. A distanza di poco anche la stessa Clara, trovandosi di punto in bianco nel mirino di accuse e sospetti, ha deciso di chiarire come stanno le cose.

Dopo aver capito quello che stava accadendo, l’attrice ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando su Instagram un post in cui smentisce il presunto bacio con Sangiovanni e invita i follower a non credere a tutto ciò che viene scritto sul web.

Clara Soccini, lo sfogo contro i gossip

“Grazie alle ragazze che mi han spiegato la situazione. Non ne sapevo nulla e non capivo cosa stesse succedendo.” ha esordito Clara Soccini nel suo sfogo. Quindi ha chiarito: “Detto questo non date retta a ogni parola che viene detta o scritta sui social per favore e prima di scrivere a una persona siate certi delle cose”.

Tra Sangiovanni e Clara, dunque, non c’è stato alcun bacio. Nel cuore del cantante, d’altronde, c’è posto solo per Giulia che, proprio di recente, ha confermato che le cose tra loro vanno a gonfie vele. Giulia e Sangiovanni, nonostante la loro giovanissima età, sono molto innamorati e sognano già un futuro e una famiglia insieme.

