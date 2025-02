La cantante Clara Soccini sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025, in scena in questi giorni. La ricordiamo anche per la serie Mare Fuori ma ci sono tante curiosità riguardo la bella Clara e la sua vita privata. Da tempo la ragazza è fidanzata con Jacopo Neri, suo coetaneo. Andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è.

Jacopo Neri è nato anch’egli nel 1999 e i due appaiono molto legati, la loro relazione è nata nel Novembre del 2022 e da quel momento sono diventati inseparabili. La ragazza è molto riservata e tiene alla sua privacy ma allo stesso tempo in qualche intervista si è lasciata andare raccontando il suo amore per Jacopo. Il ragazzo ha accompagnato Clara durante l’esperienza al Festival nel 2024 e chissà se non lo farà anche durante questa edizione.

Sui social c’è poco della sua vita ma sappiamo che – come alla fidanzata – piacciono viaggi e girare per il mondo ascoltando la musica e le proprie passioni. E’ sempre stato un ragazzo che ha dato grande sostegno a Clara ma allo stesso tempo non sappiamo quasi nulla della sua vita, se non il rapporto con la fidanzata, raccontato dalla cantante in qualche intervista.

Clara e il fidanzato Jacopo Neri: parole da brividi per il fidanzato

In un’intervista ai microfoni di Vanity Fair Clara ha raccontato il rapporto con il ragazzo ed ha rilasciato importanti dichiarazioni: “Sono fidanzata da tanto e per me non è cambiato nulla dopo il primo successo di Sanremo. Mi ha conosciuto in un periodo in cui ero molto diversa da adesso e mi è stato vicino in un periodo molto difficile, è tutto completamente diverso rispetto a quel tempo”, ha spiegato Clara.

Clara è molto legata a lui ed alla sua famiglia e non lo nega certo nel corso dell’intervista raccontando: “Sicuramente le persone che amo e che mi amano mi sono state vicine e mi hanno dato davvero tanta carica. Possiamo dire si che mi ha aiutato ad essere la persona che sono adesso”.

C’è grande interesse attorno a Clara e la donna in questi giorni ha parlato anche di salute mentale sdoganando l’idea che aver successo non significa non avere problemi di questo tipo: “E’ normale farne ricorso, non bisogna per forza toccare il fondo prima di smuoversi”, ha raccontato la donna.