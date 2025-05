CLARA SOCCINI, DA ‘MARE FUORI’ A SANREMO? “UN MESSAGGIO HA CAMBIATO TUTTO”

Clara Soccini, chi è la cantautrice e attrice vista in “Mare Fuori” che questa sera si esibirà assieme a Fedez nel serale di “Amici” e cosa sappiamo della sua vita privata? Nella puntata del talent show in onda su Canale 5 e che ci accingiamo a vedere, uno dei momenti clou sarà sicuramente l’esibizione dei due cantautori che presenteranno il nuovo singolo “Scelte stupide”, sicura prossima hit e magari l’inizio di un percorso artistico parallelo per i due artisti lombardi: tuttavia, la loro presenza nel programma condotto da Maria De Filippi rischiava di essere ‘esplosiva’ se alcuni rumors di gossip non fossero stati disinnescati qualche tempo fa e che suggerivano come tra di loro vi fosse del tenero. Cosa c’è di vero in questa storia e chi è il vero fidanzato di Clara Soccini?

Amici 24 Serale 2025, 7a puntata/ Diretta: Chiara prima eliminata, quattro proposte di lavoro per lei!

Prima di parlare della vita sentimentale della 25enne originaria di Varese, ripercorriamo la sua ancora breve carriera, letteralmente esplosa negli ultimi due anni e che ha visto la diretta interessata passare da sconosciuta e scoraggiata sul proprio futuro a stella della new wave musicale italiana e anche apprezzata attrice. Classe 1999, Clara Soccini (conosciuta oramai artisticamente solo col suo nome) si era diplomata al Liceo linguistico e aveva preso lezioni di canto e pianoforte prima di debuttare nel 2020 nel mondo della musica: la svolta sono i suoi primi singoli e l’entrata nel cast di “Mare Fuori” nel 2023, scrivendo anche per la serie tv il fortunatissimo brano “Origami all’alba” assieme al collega Matteo Paolillo. Da lì è stata una vera e propria escalation per Clara che nel 2024 ha partecipato a Sanremo col brano “Diamanti grezzi” (poco apprezzato dalla giuria della kermesse canora) e poi si è pure esibita nella prestigiosa cornice dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia.

Michele Bravi, chi è: vita e carriera/ Chi è il fidanzato? "Sto con un ragazzo da 2 anni: finalmente ho..."

SOCCINI, “JACOPO NERI? L’HO CONOSCIUTO MENTRE STAVO SBOCCIANDO E OGGI…”

Tuttavia, negli ultimi giorni, il nome di Clara Soccini è tornato prepotentemente alla ribalta e per due motivi, entrambi legati a Fedez: da pochissimo i due hanno pubblicato il brano “Scelte stupide”, la hit che ascolteremo questa sera durante la puntata di “Amici” ma, secondo alcuni, da qualche settimana tra di loro ci sarebbe del tenero. Il motivo? Oltre ad alcuni indizi social che accennavano alla possibile collaborazione musicale (come poi è realmente avvenuto), erano stati ‘beccati’ assieme dal magazine ‘Chi’ per le strade di Milano e poi erano stati avvistati a festeggiare l’incisione del nuovo brano in una cena allargata ad alcuni amici. Ad ogni modo, nonostante qualcuno abbia sollevato un sopracciglio e abbia pensato a un reciproco interesse, va ricordato che proprio a Fedez, di recente, è stato attribuito un flirt con la giovane Matilde Caru, mentre Clara Soccini è da tempo fidanzata col suo coetaneo, Jacopo Neri, con cui è stata in vacanza qualche settimana fa a Tokyo.

Trigno elimina Chiara ad Amici 24 ma l'aveva già 'previsto'/ Confessione del cantante prima del serale

Ma chi è Jacopo Neri, il fidanzato di Clara Soccini? Varesino pure lui e con un passato come giocatore di basket, il ragazzo sta con l’artista dal 2022 e, a detta della diretta interessata, sarebbe stato molto importante nella sua rinascita. Pur essendo entrambi molto riservati in merito a questa relazione, spesso sui loro profili social hanno concesso ai propri follower degli scatti assieme e qualche informazione Radio Gossip è riuscita a carpirla sul compagno di Chiara: “Sono fidanzata da tanto (…) Lui mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile” aveva raccontato la Soccini a Radio DeeJay, spiegando di aver incontrato Jacopo in un momento particolare e che lui le era stato vicino. “L’ho conosciuto proprio mentre stavo sbocciando (…) Ora sono innamorata e felicissima” aveva aggiunto parlando di questa liaison.