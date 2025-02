Clara Soccini con “Febbre” a Sanremo 2025: qualche dubbio resta

La canzone della splendida Clara Soccini a Sanremo 2025 non convince a pieno. Con “Febbre”, l’artista ha lasciato perplessi i telespettatori: alcuni hanno apprezzato, altri si sono detti non convinti. “A me lo stile di Clara piace… La canzone è carina, però preferivo Diamanti grezzi dello scorso anno!” scrive Angelica sui social. C’è anche chi però la pensa diversamente: “A me Clara l’anno scorso non era piaciuta per niente, quest’anno l’ho vista più sciolta e ha cantato meglio” scrive infatti qualcun altro.

C’è poi anche chi analizza più nel dettaglio il brano: “Forse il ritornello di Clara Soccini non è incisivo come potrebbe, ma la ragazza sa come compensare con delle strofe che funzionano. Sa differenziarsi, ha un suo stile, per me è sì” scrive Remo. In generale, comunque, per tanti la canzone è molto simile a Diamanti Grezzi portata al Festival di Sanremo lo scorso anno. Se il brano ha lasciato qualche dubbio, non si può dire lo stesso del suo splendido outfit di paillette, che è piaciuto davvero a tutti, incantando il pubblico.